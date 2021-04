vor 32 Min.

Die Friedenstraße in Kleinaitingen soll saniert werden

Fahrbahn und Gehweg in der Friedenstraße in Kleinaitingen sind in schlechtem Zustand. Der Gemeinderat hat nun die Erneuerung beschlossen.

Von Hieronymus Schneider

Die Friedenstraße in Kleinaitingen ist eine wichtige Verbindung von der Ortsmitte zum östlichen Ortsrand - und damit zum Kindergarten, zu den Freizeit- und Sportanlagen sowie den neuen Wohngebieten. Weil die Straße an mehreren Stellen beschädigt ist, soll sie nun saniert werden. Darauf einigte sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.

