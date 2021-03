06:59 Uhr

Die Glasfaser in Bobingen-Siedlung kommt - vielleicht

Plus Schnelles Internet durch Glasfaser in der Bobinger Siedlung soll nun doch von den Firmen Deutsche Glasfaser und M-net angeboten werden. Aber nur, wenn die Nachfrage groß genug ist.

Von Elmar Knöchel

Nachdem es zuletzt widersprüchliche Aussagen und verwirrende Angebote beteiligter Firmen zum Thema Glasfaserausbau in der Siedlung gegeben hatte, liegen nun neue Informationen vor.

Wie Hauptamtsleiter Thomas Ludwig bestätigte, waren die Aussagen der beteiligten Firmen, in der jüngsten Stadtratssitzung definitiv falsch. Damals waren die Glasfaserpläne vorgestellt worden waren.

Laut Ludwig habe die deutsche Glasfaser mittlerweile bestätigt, dass die Bobinger Siedlung im Ausbaubereich "Straßberg" enthalten sei. Die Behauptung, "Ausbau in allen Stadtteilen außer Siedlung", sei definitiv nicht richtig. Somit würden auch die Internetnutzer in der Bobinger Siedlung an der Vorvermarktungsphase zum Anschluss an das schnelle Internet beteiligt. Zum Wechselangebot der LEW TelNet, das für weitere Verwirrung sorgte, erklärt der Bobinger Hauptamtsleiter Ludwig: "Wenn abzusehen ist, dass die 40 Prozent Anschlussaufträge erreicht werden, wird sofort mit den Baumaßnahmen begonnen. Damit könnte Glasfaser bis Ende 2021 in der ganzen Siedlung verfügbar sein." Dann müssten M-net-Kunden, die künftig Glasfaser nutzen möchten, nicht kündigen, sondern lediglich den Anschluss im Rahmen der Vorvermarktung beantragen.

Gerüchte um Altverträge

Auch ein Unternehmenssprecher der M-net, Hannes Lindhuber, bestätigte, dass die Firma in Zusammenarbeit mit der deutschen Glasfaser GmbH in der Siedlung ein Angebot machen wolle. Durch die Zusammenarbeit der beiden Firmen würden die Siedler sowohl ein Angebot der deutschen Glasfaser, als auch ein Angebot von M-net erhalten. Somit könne jeder den für ihn passenden Vertrag auswählen. Lindhuber erklärte, dass die Kündigung der bisherigen Zusammenarbeit zwischen LEW TelNet und M-net von der LEW ausgegangen wäre. Gerüchte, dass M-net deswegen Altverträge in der Siedlung kündigen würde, seien nicht richtig.

Firma will Anschlussquote von 40 Prozent

Thomas Ludwig von der Bobinger Verwaltung räumt ein, dass das Thema unter der Voraussetzung zu sehen ist, dass die Anschlussquote bei den genannten 40 Prozent liegen müsse. Wenn diese Quote nicht erreicht würde, sei das Angebot hinfällig. Wie groß das Interesse sein wird, ist schwer vorherzusagen. Allerdings habe das Konsortium zugesagt, dass man die Bereiche Straßberg-Siedlung gemeinsam, eventuell sogar im Verbund mit Bobingen direkt betrachten wolle. Daher sollte die Quote zu erreichen sein, meint Hauptamtsleiter Thomas Ludwig. Zumal das Angebot ja die kostenlose Erstellung der Hausanschlüsse beinhalte. "Eine digitale Zweiklassengesellschaft werden wir vonseiten der Stadt Bobingen nicht zulassen", sagte Ludwig.

