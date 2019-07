vor 18 Min.

Die Kita am Heuweg kann eingeweiht werden

Die Folgen der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen das Mobilitätsverhalten und zahlreiche Bauvorgänge kennzeichnen eine heiße Sitzung in Untermeitingen.

Von Uwe Bolten

Auf der vergangenen Sitzung des Gemeinrats Untermeitingen herrschte eine gereizte Stimmung. Diese war weniger der anstehenden Tagesordnung geschuldet, sondern eher der sehr hohen Temperaturen im Sitzungssaal unter dem Dach des Untermeitinger Rathauses.

Nachdem der Bayerische Landtag die Straßenausbaubeiträge abgeschafft hatte, müssen Haus- und Grundbesitzer seit 1. Januar 2018 in Bayern nicht mehr für die Sanierung oder den Ausbau innerörtlichen Straßen bezahlen. Ein eingerichteter Härtefallfonds kommt Beitragszahlern zu Gute, die zu Straßenausbaubeiträgen zwischen 1. Januar 2014 und 31. Dezember 2017 herangezogen wurden und dadurch eine unzumutbare Belastung entstand. Der Topf umfasst 50 Millionen Euro, über die Verteilung entscheidet eine Kommission. „In unserer Kommune wurden im Jahr 2015 Straßenausbaubeitragsbescheide für die Maßnahmen in der Raiffeisenstraße und der Von-Imhof-Straße abgerechnet“, berichtete Bürgermeister Simon Schropp vom Recherchestand der Verwaltung. Da beide Maßnahmen in den Härtefallzeitraum fallen, wird die Gemeinde die betroffenen Grundstückeigentümer über den Sachverhalt informieren und im Antragsverfahren, welches bis zum 31. Dezember 2019 läuft, unterstützen. „Um das alles zu verstehen, muss man fast schon Verwaltungsrechtler sein“, begründete Schropp die Maßnahme.

Untermeitingens besondere Rolle bei der Befragung zum Mobilitätsverhalten

Bei der derzeit laufenden Befragung zum Mobilitätsverhalten, bei der zwischen dem 2. bis 18. Juli 11000 zufällig ausgewählte Bürger befragt werden, komme der Gemeinde Untermeitingen eine besondere Rolle zu, erläuterte Schropp. Neben der allgemeinen Auswertung habe sich die Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld um eine dezidiertere kommunale Betrachtung beworben und den Zuschlag erhalten. Neben Bobingen, Meitingen und Neusäß würden weitergehende Zahlenwerke erstellt, die dann in den kommunalen Entscheidungsprozessen einfließen könnten, führte er weiter an.

Kita am Heuweg „Jetzt sind die Außenanlagen vorzeigbar und wir können unsere Kita am Heuweg der Öffentlichkeit präsentieren“, sagte Schropp und wies auf die große Einweihungsfeier der Einrichtung am Samstag, 13. Juli, hin. Die Einweihung beginnt um 11 Uhr, der von 12 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür folgt. Bis 17 Uhr kann in der Einrichtung bei Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen, Tombola, Kindertheater, Hüpfburg und zahlreichen anderen Aktionen das Sommerfest im Haus an der Bgm.-Klaußner-Straße 1 begangen werden. Fünf Tage später, am Donnerstag, 18. Juli, findet von 15 bis 18 Uhr ein Spielplatzfest an der Anlage Keltenstraße statt. „Nach der umfangreichen Neugestaltung des nun auch barrierefreien Spielplatzes wollen wir gemeinsam einen vergnüglichen Nachmittag erleben“, sagte der Bürgermeister.

Drei Zentimeter fehlen für Nutzungsänderung in Untermeitingen

Den Tekturen zum Neubau eines Zweifamilienhauses mit Carport an der Welserstraße 7a wurden vom Rat einstimmig beschlossen. Dabei reduziert sich die Außenmaße des Gebäudes bei gleichzeitiger Erhöhung um 40 Zentimeter. Der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Buchenbergweg 13, eines Einfamilienhauses mit Garage am Buchenbergweg 7 sowie eines Einfamilienhauses mit Garage am Eschenweg 13 wurde durch den Rat zur Kenntnis genommen, das keinerlei Befreiungen notwendig waren. Für die Nutzungsänderung von zwei Kellerräumen in Wohnräume im Gebäude Röthstraße 198 reicht die Deckenhöhe von 2,37 Meter nach Meinung der Verwaltung nicht aus. Laut Bauordnung ist eine lichte Höhe von 2,40 Meter vorgeschrieben. Eine Überprüfung durch das Landratsamt wurde angeregt.

Dem Umbau eines Reiheneckhauses mit Einliegerwohnung in ein Mehrgenerationenhaus sowie Anbau eines Trainingsraumes am Eichenweg 4a wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Der Einhausung einer Terrasse in einen Wintergarten und Aufstockung eines Daches über der Garage wurde unter Befreiung von der vorgeschriebenen Dachneigung das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Der Rat lehnte unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes eine Bauvoranfrage zur Aufstockung eines bestehenden Wohnhauses in der Ulmenstraße 19 ab. Gemäß Bebauungsplan sind hier nur Satteldächer zulässig, der Antragsteller plante ein geneigtes Pultdach.

Die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Sicht- und Schallschutzes aus Holz in der Sachsenstraße 2 wurde vom Rat negativ beschieden. Die geplante 1,80 Meter hohe Holzkonstruktion wurde mit Hinweis auf den Bebauungsplan, der die Gesamthöhe einer Einfriedung auf 90 Zentimeter begrenzt, abgelehnt. Zusätzlich würde dieser, in einem Kurvenbereich gelegene Zaun, die Sicht signifikant behindern.

Themen Folgen