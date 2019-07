vor 31 Min.

Die Straßen bleiben fast leer

Meist war an den Rampen mehr Betrieb als auf der Strecke.

Bei der Neuauflage der Schwabmünchner Skatenight sind nur wenig Skater mit dabei. Die geringe Teilnehmerzahl hat mehrere Gründe

Von Christian Kruppe

Eigentlich war es richtig schön angerichtet. Gegenüber dem Schwabmünchner Jugendzentrum stand ein Truck mit Bühne, die Pumptrackbahn aus dem Luitpoldpark ist vor den Michaels-Kindergarten gezogen und südlich des Jugendzentrums waren weitere Rampen aufgebaut.

Es gab alkoholfreie Cocktails und Crêpes, dazu Livemusik und einen DJ. Doch so sehr sich das Team des Schwabmünchner Jugendbeirats Mühe gegeben hat, der Lohn in Form von Besuchermassen blieb aus. Trotzdem war es eine durchaus gelungene Veranstaltung. Denn die Stimmung war gut und die Teilnehmer hatten ihren Spaß.

Enzo Hirsch vom Jugendbeirat nahm die geringe Teilnehmerzahl gelassen. „Dann haben wir halt ein schönes Straßenfest“, stellt er fest. Denn nicht wenige Gäste waren komplett ohne Rollen da. So wie Stadtrat Patrick Jung, dessen Skates im Auto blieben. Jung zog einen der vielen Liegestühle vor. „Vielleicht ist auch die Zeit der Inline-Skater vorbei“, mutmaßt er.

Womit er nicht unrecht haben könnte, denn ein großer Teil der Teilnehmer war auf Longboards oder mit Rollern unterwegs. Als weiteren Grund für die geringe Teilnehmerzahl darf getrost auch die Hitze geltend gemacht werden. Vielen war nach den Temperaturen des Tages am Abend einfach nicht mehr nach Sport. „Meine Tochter wollte eigentlich mitmachen, aber die kam erst um halb sechs aus dem Freibad und war total platt“, erzählte eine Mutter.

Ein klein wenig Kritik gab es von einigen Teilnehmern wegen der, in ihren Augen, zu geringen Werbung für die Veranstaltung. „Wir haben nur durch Zufall von der Veranstaltung erfahren, da wären vielleicht Plakate gut gewesen“, kommentierten zwei junge Damen.

So kam es, dass nur etwa sechzig Menschen mit diversen Gefährten über die gesperrte Strecke rollten, oder sich an der Pumptrackbahn oder den Hindernissen austoben konnten. Fazit: Die Idee hätte in jedem Fall mehr Teilnehmer verdient.

