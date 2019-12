vor 18 Min.

Die Tafel packt besondere Päckchen

Bei der Ausgabe von Lebensmitteln, gespendet durch die Kundschaft der Verbrauchermärkte, bekommen Kunden der Schwabmünchner Tafel zusätzlich eine Weihnachtsüberraschung.

Von Uwe Bolten

Beim Gedränge, das eine Stunde vor Öffnung der Türen im Pfarrzentrum Sankt Michael neben der Stadtpfarrkirche einsetzte, ging es nicht um einen guten Sitzplatz für ein Konzert. Die Kunden der Schwabmünchner Tafel versammelten sich, um bei der Ausgabe der Weihnachtstüten zügig dran zu kommen. „Das hilft nichts. Wir vergeben nach Prüfung der Berechtigungsausweise zufällige Nummern. Damit wird keiner benachteiligt. Einzig bei schwer gehbehinderten Menschen sind wir zu Ausnahmen bereit“, stellt Peter Wyss, Leiter der Schwabmünchner Tafel rigoros fest.

Mehr als 200 Tüten, zur Hälfte aus Spenden gepackt von den Tafelmitarbeitern, zur anderen Hälfte gespendet durch Kunden in diversen Verbrauchermärkten der Stadt, warteten auf die Ausgabe, bei der unter anderem auch Stadtpfarrer Christoph Leutgäb mitwirkte. „Es ist mir immer wieder eine Freude, den Bedürftigen die Tüten auszuhändigen“, sagte er, während er einer muslimischen Familie die Tragetaschen überreichte. „Unterschiede zwischen Herkunft oder Religion machen wir hier nicht“, kommentierte Wyss die Situation.

Kindergärten und die Hiltenfinger Kinderfeuerwehr beteiligen sich an der Spendenaktion

Auf der Gegenseite hatte Familie Lüer ihre Spenden, bestehend aus zahlreichen Körperpflegeartikeln, auf zwei Tischen zur Ausgabe aufgebaut. „Anstatt Geld für irgendwelche Weihnachtspräsente für unsere Kunden auszugeben, machen wir seit einigen Jahren bei der Ausgabe mit“, sagte Oliver Lüer von der Firma Singold Gerätetechnik. Nicht weit entfernt davon lagerten auf zahlreichen Tischen nett verpackte, namentlich vorbereitete Geschenke. „Wir erfassen unter der Mithilfe unserer Kunden die dazugehörigen Kinder. Mehrere Kindergärten der Stadt sowie die Kinderfeuerwehr Hiltenfingen beteiligten sich an der Spendenaktion. So bekommen die Kleinsten dann eine Zusatzüberraschung“, sagte Wyss.

Carina Reichart-Richter unterstütz schon seit Jahren die Tafel aktiv. „Ich war dabei, als wir die Spenden in den Verbrauchermärkten von den Kunden erbeten haben. Die Anzahl derer, die sich wegdrehten ist gleichgeblieben, diejenigen, die anstatt nur eines Artikels gleich mehrere für uns kauften, hat deutlich zugenommen“, erzählte sie von ihren Erlebnissen in der Vorbereitungszeit. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Andrang im Pfarrzentrum abgearbeitet, in der regulären Ausgabestelle der Tafel hatten die Mitarbeiter noch alle Hände voll zu tun. „Ich bin dankbar für jede Unterstützung, ob als Spende oder in der aktiven Mithilfe. Die meiste Arbeit läuft im Hintergrund. Vielen Dank an alle, die mitwirken“, sagte Peter Wyss emotional unter deutlicher Zustimmung von Andreas Claus, Geschäftsführer der Caritas Schwabmünchen, Träger der Tafel in der Stadt.

Die Zahl der Bedürftigen ist innerhalb eines Jahres stark gestiegen

„Die Anzahl der Menschen, die von der Sozialstation den Berechtigungsausweis erhalten haben, lag im Jahr 2019 bei 129, was eine Steigerung von 16 bedeutet“, berichtete Wyss aus der Statistik. Da mehrere Personen einer Familie auf einem Ausweis zusammengefasst werden, bedeute dies eine Anzahl von 288 Bedürftigen im Vergleich zu 210 im Vorjahr. Dabei sei ein Anstieg bei Kindern um 48 und bei den Rentnern um 38 Prozent zu verzeichnen, gab er weiter bekannt. „Diese Zahlen bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Zahl der Bedürftigen zugenommen hat. Es haben sich mehr Personen bei uns gemeldet. Dies kann sehr gut an einer reduzierten Hemmschwelle zur Nutzung unserer Angebote liegen“, versuchte er eine Deutung.

Die 48 Mitarbeiter der Schwabmünchner Tafel hätten nach der Statistik bis jetzt 6254 Warenkisten von den abgebenden Unternehmen abgeholt, zum Jahresende wird mit 6822 Kisten ein neuer Rekord erreicht werden, so die Hochrechnung von Peter Wyss. Teilnahmeberechtigt sind alle einkommensschwachen Haushalte, die gültige Bescheide, beispielsweise Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder geringe Einkommen bei Einzelpersonen unter 1180 Euro, vorweisen können. Weitere Auskünfte erteilt die Caritas Schwabmünchen.

Themen folgen