EHC Königsbrunn: Das sind die Helden neben dem Eis

Plus Mit dem Klassenerhalt Eishockey-Spieler des EHC Königsbrunn ihr Soll erfüllt. Doch ohne viele Helfer könnten sie nicht spielen - wir stellen einige vor.

Wenn in der Königsbrunner Hydro-Tech Eisarena kurz vor Spielbeginn der Lichter ausgehen, dann richten sich alle Blicke auf Stadionsprecher Florian König. Er gleitet, immer wieder gestreift von den Strahlen der Lichtshow, im EHC-Trikot übers Eis, stellt die Mannschaft vor und bringt die Fans in Stimmung. Florian König gehört zum Kreis der ehrenamtlichen Helfer, ohne die der Eishockey Club Königsbrunn seine Heimspiele gar nicht stemmen könnte. Doch so wie er steht keiner von ihnen im Scheinwerferlicht. Wir haben uns ihren Einsatz rund um die Eisfläche angesehen.

Am meisten gefordert sind die Mannschaftsbetreuer. Sie sind immer schon zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn da. Sie kümmern sich darum, dass jeder Spieler Trikot, Hosen und Stutzen an seinem Platz vorfindet, dass ihre Trinkflaschen mit einer Mischung aus Wasser und Magnesium parat stehen, dass es für die Drittelpausen in der Umkleide Obst gibt. Sollten kleinere Reparaturen nötig sein, ist das auch ihr Job: Etwa noch mit dem Schleifstein die Kufen abziehen, um eine Scharte zu entfernen. Das macht dann oft Hans Forster. Für Schrammen der Spieler ist dagegen Maria Stachlewitz zuständig, praktischerweise ist sie angehende Rettungssanitäterin.

Kurz vor Spielbeginn können die Mannschaftsbetreuer mal etwas durchatmen: (von links) Rudolf Bertele, Hans Forster, Markus Szegedin und Maria Stachlewitz. Rund 40 ehrenamtliche Helfer unterstützen die Königsbrunner Pinguine bei ihren Heimspielen in der Eishockey-Bayernliga. Fotos: Hermann Schmid Bild: Schmid

Im Büro des Mannschaftsführers

Schräg gegenüber von der Spielerkabine hat Mannschaftsführer Stefan Christ sein Büro. Der 22-Jährige ist zuständig für die offizielle Mannschaftsliste, die Schiedsrichter und Verband erhalten. Wenn das Spiel läuft, erstellt er in der Sprecherkabine am Rand der Eisfläche auf einem Laptop fortlaufend den Spielbericht, auf einem weiteren steuert er die Anzeigen auf der Videowall, also den Ablauf der Werbung, die Bilder der Torschützen, den aktuellen Spielstand. Zwei Meter weiter kümmert sich seine Schwester Monika Weilacher um die Zeitnahme.

Zwischen den beiden sitzt während des Spiels Florian König. Wenn die Spieler auf dem Eis sind, wird der Stadionsprecher eher zum Stadion-DJ: Bei jeder Spielunterbrechung schickt er flotte Rhythmen durch die Halle, bei jedem Erfolg der EHC-Cracks lässt er die „Tor-Sirene“ heulen, in den Drittel-Pausen steuert er die Hintergrundmusik – immer passend ausgewählt. Im Advent lief öfter „Last Christmas“, beim Heimspiel am Faschingswochenende war die „Polonaise Blankenese“ zu hören.

40 Helfer bei jedem Heimspiel

Das Gros der Ehrenamtler ist im Verpflegungsbereich aktiv und sichert mit diesen Einnahmen den Spielbetrieb. „Dieser Einsatz bringt uns etwa ein Drittel des Budgets“, stellt EHC-Vorsitzender Willi Bertele fest. „Bei bis zu 1000 Zuschauern, da geht schon was.“ Diese Einnahmen sind für den Verein so wichtig wie die Hauptsponsoren, betont er: „Wenn wir die Helfer nicht hätten, dann gäbe es den EHC in diesem Ausmaß nicht.“ Etwa 40 Helfer sind bei jedem Heimspiel dabei, viermal im Monat, von September bis Mitte März. Nur etwa die Hälfte sind auch Vereinsmitglieder. Für die anderen spricht etwa Roland Seißler: „Der Verein stellt einfach was dar in Königsbrunn, es geht einfach darum, ihn zu unterstützen.“ So betreut er mit Thomas und Sascha Bors, alle drei Mitglieder der Brunnenschützen, die mobile Theke. Seißler hat die rollenden Verkaufstheken selbst geschreinert.

Gelegentlich muss Hans Forster noch bei einem Spieler die Kufen nachschleifen. Bild: Schmid

An drei Stellen können sich Besucher der Eisarena stärken, überall sind Ehrenamtliche im Einsatz. Sie haben in der Küche über hundert Semmeln belegt, sie schenken in der Eisbar Getränke aus und verkaufen warme Würstchen, sie besetzen den Container neben der Freieisfläche, wo Metzgermeister Hans-Peter Hell am Grill steht. Oft sind ganze Familien im Einsatz. So etwa Andi und Martin Kreppold und ihre Mutter Christl. Bei den Heimspielen können sie entspannen. Zu den Auswärtsspielen fahren die Brüder die Busse mit den Spielern, die Mutter kocht dann immer die Verpflegung.

Fanartikel und Spendenbüchse

Auch der Vereinsnachwuchs ist mit von der Partie: So betreuen die 14-jährige Alina und ihr kleiner Bruder Joel den Verkauf von Fanartikeln, und der zehnjährige Max tingelt mit einer Spendenbüchse durch die Reihen der Eishockeyfans. Einen vierstelligen Betrag habe er in dieser Spielzeit schon gesammelt, berichtet Willi Bertele.

Ist das Spiel vorbei, ist der Abend für die Helfer noch nicht gelaufen. Sie müssen ihre Utensilien säubern und verstauen. Meist sind die Mannschaftsbetreuer die Letzten, die gehen – in der Regel nach Mitternacht. Für sie geht es auch tags darauf weiter. Nach jedem Spieltag steht ein Waschtag an. Dreimal läuft die Waschmaschine in ihrem Büro. Auch bei den drei Trainingsabenden pro Woche sind sie vor Ort, haben ein Ohr für die Wünsche der Spieler. „Die Spieler sollen sich wohlfühlen“, sagt Hans Forster: „Dann kriegt man auch was zurück.“

Er weiß, dass seine Arbeit nach dem Ende der Saison erst mal nicht weniger wird. Denn dann muss auch die Schutzausrüstung gründlich gereinigt und repariert werden: „Das kann man während der Saison gar nicht machen.“ Forster ist froh, dass es in Königsbrunn einige besonders große Waschmaschinen gibt, die der EHC dafür nutzen kann. Ruhiger wird es für die Mannschaftsbetreuer erst zwischen April und Juni. Dann entspannen sich auch die übrigen Helfer und sammeln Kraft für die nächsten Heimspiele.