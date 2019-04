18.04.2019

Ehrenbürger feiert Ehrentag

Georg Wagner ist 80 Jahre alt

Kürzlich feierte Georg Wagner aus Walkertshofen seinen 80. Geburtstag und die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn der Ehrenbürger von Walkertshofen und ehemalige Hausmeister engagierte sich viele Jahre für die Gemeinde im Gemeinderat, war Kommandant der freiwilligen Feuerwehr, fungierte in mehreren Vereinen in der Vorstandschaft, führte etliche ehrenamtliche Tätigkeiten aus und war Naturschutzwächter. Auch wenn er bereits die offiziellen Posten aufgegeben hat, interessiert er sich nach wie vor für die Belange der Gemeinde und setzt sich ein. Während seiner Geburtstagsfeier im neuen Lagerhaus gratulierten neben Verwandten, Freunden und Weggefährten auch Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl und die Vorstände der Ortsvereine. Vom Musikverein Walkertshofen gab es ein Ständchen und die Böllerschützen des Schützenverein „Gemütlichkeit“ ließen den Jubilar lautstark hochleben. Besonders freute sich Wagner über die kleine Aufführung seiner vier Enkelkinder während der Feier. (karma)

