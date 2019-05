00:35 Uhr

Ein Abend mit den Melodien von Franz Lehár

Das Land des Lächelns und andere Kostbarkeiten

Die große Zahl an Einsendungen zu unserer jüngsten Kartenverlosung lässt einen starken Andrang beim bevorstehend Operetten-Abend in Schwabmünchen erwarten.

Günter Schulzke präsentiert am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadthalle das Konzert „Das Land des Lächelns“ und andere Kostbarkeiten von Franz Lehár. Der Tenor präsentiert aber nicht nur Melodien aus der Welt der Operette, er tritt diesmal sogar nach langer Zeit wieder selbst auf. Schulzke feiert auf diese Weise nämlich seinen 80. Geburtstag. Er ist 1. Juli 1939 in Hamburg geboren. Bei unserer Kartenverlosung haben jeweils zwei Freikarten gewonnen:

Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Wir wünschen viel Vergnügen.

gibt es im Vorverkauf auch in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen an der Fuggerstraße 14.

