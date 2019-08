vor 18 Min.

Ein außergewöhnlicher Wanderpokal beim Seifenkistenrennen

Die ersten Gewinner des Wanderpokals für das Seifenkistenrennen in Schwabmünchen (von links): Lukas Bräuer, Enzo Hirsch (Jugendbeirat), Florian Fischer, Sebastian Steibel und Christopher Dessi.

Die Sieger des Seifenkistenrennens in Schwabmünchen erhalten zum ersten Mal die neue Trophäe. Welche Form als Vorbild dient.

Von Nadine Kruppe

Das Seifenkistenrennen soll ein Teil Schwabmünchens sein – das ist der Traum des Jugendbeirates Schwabmünchens. „Das Seifenkistenrennen soll mehr von der Stadt angenommen werden. Daher wollen wir es als Stadtmeisterschaft etablieren. Wir wollen so Firmen, Vereine, Schulen, aber auch Privatpersonen dazu aufrufen, eine Seifenkiste zu entwerfen, zu konstruieren und zu bauen. Jeder hat die gleiche Chance, zu gewinnen.“, sagt Enzo Hirsch vom Jugendbeirat.

Das viel Arbeit hinter der Veranstaltung steckt, sieht man an den über 2000 ehrenamtlichen Stunden der 30 Helfer, die den Auf- und Abbau sowie den Ablauf des Rennens organisierten. Um einen Ansporn für zukünftige Teams zu geben, entwickelten Simon Kühnel, Elektriker und Schüler an der Technikerschule, und Enzo Hirsch, Eventmanager, einen außergewöhnlichen Wanderpokal.

Wanderpokal hat die Form des Schwabmünchner Toblerone-Brunnes

In Eigenarbeit bauten sie in 20 Arbeitsstunden und mithilfe von vier ortsansässigen Firmen den Pokal, der die Form des Stadtbrunnens, vielen eher bekannt als Toblerone-Brunnen, hat, an dem das Rennen vorbei führt. Diesen konnten sie jetzt dem ersten Gewinner der Stadtmeisterschaft übergeben werden. Florian Fischer und Sebastian Steibel, vom Team der Gesellen vom Autohaus Medele Schäfer, fuhren mit ihrer Seifenkiste auf den ersten Platz und konnten den fertig gravierten Pokal entgegen nehmen. Die Auszubildenden Lukas Bräuer und Christopher Dessi erreichten den 7. Platz.

„Es ist toll, wie die Firma Medele Schäfer ihre Azubis unterstützt. Die Lehrlinge haben an ihrer eigenen Seifenkiste zum Beispiel das Schweißen gelernt. So entsteht Teamgeist. Ich wünsche mir, dass sich mehr Firmen beteiligen. Ein eigenes Team beim Rennen ist besser als jedes Banner am Bauzaun.“, erklärte Enzo Hirsch im Gespräch mit unserer Zeitung und freut sich auf den nächsten Gewinner des Wanderpokals beim Seifenkistenrennen 2020.

