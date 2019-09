vor 57 Min.

Ein musikalischer Abend nicht nur für Berta

In Wehringen zeigt die Gruppe LuzAmoi mit viel Musikalität ihre bayerischen Wurzeln

In der Veranstaltungsreihe „Ein Mehr an Kultur!“ des Musikvereins Wehringen tritt die fünfköpfige Gruppe LuzAmoi aus Freising im örtlichen Bürgersaal am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr auf.

Mit ihren besten selbst komponierten Liedern zum zehnten Jubiläum begeisterten die fünf sympathischen Freisinger Vollblutmusiker bereits vor einigen Jahren das Publikum im Wehringer Bürgersaal. Im Rahmen von „Ein Mehr an Kultur!“ des Musikvereins kommt die Gruppe am 12. Oktober mit ihrem aktuellen Programm erneut auf die Wehringer Kleinkunstbühne. Der Titel: „Für Berta …“

Fragt man die Musiker selbst, so wollen sie mit Ihrem Programm noch dichter an ihre Zuhörer heran. „Für Berta …“ sei eine musikalische Widmung an jeden einzelnen Konzertbesucher. Die Musik soll noch stärker berühren, tiefer ins Herz oder mehr in die Beine gehen. Dabei sei die Band wieder näher an ihren bayerischen Wurzeln angekommen, ohne ihren unverwechselbaren Sound, die hohe Musikalität und unübersehbare Spielfreude zu verlieren.

Im Gegenteil, es werde alles noch dichter, noch näher, noch direkter, versprechen sie. Melancholische Landler und treibende Polkas seien im neuen Programm genauso im Gepäck, wie jazzige Jodler, erdige Zwiefache und bayerische Lieder im Songwriter-Stil.

Alles kommt aus eigener Feder. Kreativ und innovativ, traditionsbewusst und modern soll es sein. Nicht umsonst wurde dieses Ensemble bereits mit dem Kulturpreis des Landkreises Freising, dem Förderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung und dem Heimatpreis Oberbayern ausgezeichnet.

Für das Event verlosen wir fünfmal je zwei Karten.

So können Sie bis 3. Oktober, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „für Berta“.

Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Die Gewinner werden von uns telefonisch (Rufnummer nicht vergessen) benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

