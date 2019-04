15:01 Uhr

Ein tierisches Vergnügen in Gennach

Die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen erhielt beim Konzert in der Langerringer Schulturnhalle viel Applaus.

Die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen und die Musikkapelle Gennach spielten in der Langerringer Schulturnhalle auf.

Gennach Vögel, Panther, Wölfe, Katzen, aber auch Fabelwesen wie der Wolpertinger – beim Konzert der Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen und der Musikkapelle Gennach ging es tierisch zu. Der Ansturm war so groß, dass alle Plätze in der Langerringer Schulturnhalle belegt waren.

Die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen eröffnete das Konzert unter ihrem Dirigentin Alexandra Rest mit ihrem Wertungsspielstück „Silverbrook“ von Michael Sweeney und „Zauberland“ von Kurt Gäble. Bei „Fascinating Drums“ von Ted Huggens durften sich die Schlagzeuger so richtig austoben und zeigen, was in ihnen steckt. Sebastian Schmid (Tenorhorn), Sarah Hertrich (Saxofon), Miriam Tröbensberger (Saxofon), Elias Herz (Tuba) und Lena Strauß (Querflöte) waren heuer zum ersten Mal beim Osterkonzert dabei. Sichtbar erleichtert nahmen sie und das junge Orchester den Applaus des Publikums entgegen. Mit der Zugabe „Nessaja“ aus dem Musical Tabaluga bedankten sich die jungen Musiker für den Beifall.

Berge und Drachen

Die Musikkapelle Gennach unter ihrem Dirigenten Andreas Hämmerle stellte das Konzert unter das Motto „Ein tierisches Vergnügen“ und eröffnete mit „Eye oft the Falcon“ von Ed Huckeby. Danach gab es mit „Pilatus: Mountain of Dragon“ von Steven Reineke einen Abstecher in die Schweiz zum Berg Pilatus, auf dem ein Drache leben soll. Nach den Ehrungen ging es im Programm wohl mit dem bekanntesten bayerischen Fabelwesen, dem Wolpertinger, weiter. Der „Wolpertinger Marsch“ von Josef Lang jun. war etwas für die Freunde der Marschmusik.

Nach einer kurzen Pause folgte der zweite Teil des Konzertabends. Zunächst gab es den Ohrwurm „The Pink Panther“ arrangiert von John Edmondson. Mit „Adebars Reise“ von Markus Götz begleiteten die Musikerinnen und Musiker die Gennacher Störche musikalisch auf ihrem Flug in ihr Winterquartier nach Afrika.

Die preisgekrönte Filmmusik „Der mit dem Wolf tanzt“ von Jay Bocook zum gleichnamigen Film mit Kevin Costner stand als nächstes auf dem Programm. Das wohl bekannteste Lied aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber „Memory“ ließ die Zuhörer in schönen Erinnerungen schwelgen.

Dank ans Publikum

Vorsitzender Alexander Hämmerle bedankte sich zum Abschluss beim Publikum für den gelungenen Konzertabend, bevor die Amsel – nach Falke, Drache, Wolpertinger, Panther, Storch, Wolf und Katze – als letztes Tier an diesem Abend der Turnhalle einen Besuch abstattete. Mit der „Amsel-Polka“ von J. Vejvoda folgte eine gemütliche Polka, welche die Besucher gedanklich ins Freie lockte.

Nicole Hauptmann und Simone Schweier führten den Abend über mit viel Witz und Charme durch das Programm und kündigten als Zugabe noch das Solostück für Flöten „Ladybirds“ von Kees Vlak an.

Mit einer weiteren Zugabe „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens, der Titelmusik aus Tom & Jerry, bedankten sich die Gennacher Musikerinnen und Musiker bei ihrem Publikum für den großzügigen Applaus an diesem Abend. (SZ)

Ehrungen

Bestandene D1-Bläserprüfung: Jakob Gerbl, Lorenz Bruche, Lea Hämmerle, Johanna Schweier, Paul Maguhn.

Langjährige aktive Mitarbeit: Peter Ostermaier (Horn, zehn Jahre), Julian Cavegn (Saxophon, zehn Jahre), Jana Streitel (Trompete, 20 Jahre), Jürgen Streitel (Tenorhorn, 30 Jahre), Herbert Rösner (Trompete, 50 Jahre), Magnus Natterer (Posaune, 50 Jahre), Alfons Gleich (Posaune, 50 Jahre), Andreas Hämmerle (zehn Jahre Dirigent), Alexander Hämmerle (zehn Jahre Vorsitzender der Musikkapelle Gennach)

