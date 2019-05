15.05.2019

Eine Lesung in der Dessous-Abteilung

Julia Kröhn präsentiert ihren historischen Roman „Das Modehaus“ in passender Umgebung vor einem speziellen Publikum und mit vielen interessanten Neuerungen.

Gleich mehrere Neuigkeiten gab es bei der Lesung von Julia Kröhn, die die Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen veranstaltete. Und alles, was da im Angebot war, wurde auch bestens angenommen und mit viel Applaus bedacht.

Schräg gegenüber der Buchhandlung Schmid liegt das Modehaus Schöffel. Dort fand zum ersten Mal eine Lesung der Buchhandlung Schmid statt. Warum? „Weil sich natürlich das Thema anbot. Es war eine Steilvorlage“, so Hans Grünthaler. Das neueste Werk von Buchautorin Julia Kröhn, studierte Philosophin, Historikerin und ehemalige Fernsehmoderatorin, heißt „Das Modehaus“. Und gleich noch eine Neuerung: Ein roter Teppich begrüßte die Gäste des Abends und geleitete sie in die ungewöhnliche Umgebung für eine Lesung, eine Dessous-Abteilung. Und in der Pause gab es nicht den gewohnten Wein oder Bier, sondern Prosecco. Und noch eine Besonderheit: Unter den rund 80 Personen im Publikum verloren sich nicht einmal eine Handvoll Männer.

Julia Kröhn ist eine brillante Erzählerin

Das war wohl dem Thema Modehaus geschuldet. Doch die Lesung gestaltete sich für alle extrem interessant. Denn Julia Kröhn entpuppte sich nicht nur als hervorragende Autorin, sondern auch als brillante Erzählerin zwischen den kurzen Ausschnitten aus ihrem Buch. Dort versteht sie es hervorragend, bestens recherchiert, rund 100 Jahre deutsche Geschichte von vor dem Ersten Weltkrieg bis in die 1970er-Jahre mit deren Auswirkungen auf die Mode und das fiktive Frankfurter Modehaus König darzustellen.

Ganz kurz der Inhalt: Fanny hat genug von der altbackenen Mode im familieneigenen Imperium und wird in Paris Modeschöpferin und Mannequin. Tochter Lisbeth kämpft ab 1946 im zerbombten Frankfurt ums nackte Überleben und um das Modehaus ihrer Vorfahren. Erfindungsreich führt sie es in eine neue Zeit, zahlt dafür jedoch einen hohen Preis.

Der Untergang des Korsetts

Julia Kröhn versteht es auch in der an die Lesung anschließenden Fragestunde bestens, die wechselvolle Geschichte der Frau im 20. Jahrhundert, ihre Emanzipation deutlich zu machen und sie mit den dadurch auftretenden Modeerscheinungen zu erläutern. Sie schildert eindrucksvoll und bildhaft in geschliffenem Deutsch den Untergang des ungeliebten Korsetts, das Aufkommen des Frauensports, die Rollen der Frau vor, während und nach den Weltkriegen, das Eindringen in männliche Berufe und die jeweils daraus entstehende Mode.

Romane schreiben, das lag Julia Kröhn schon als Kind am Herzen. Vor einigen Jahren machte es die Österreicherin dann zu ihrem Beruf. Die Autorin, die auch unter diversen Pseudonymen (Sophia Cronberg, Leah Cohn, Carla Federico, Katharina Till, Kiera Brennan) und in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeitet und inzwischen rund 30 Bücher veröffentlicht hat, erzählt, dass Schreiben für sie ein Vehikel ist, um in die Vergangenheit reisen zu können. Die akribische Arbeiterin schreibt, so sagt sie, in preußischem Stil: „Ich nehme mir 1500 Wörter am Tag vor und schaffe die meistens auch. Optisch passt sie sich in ihren Lesungen gerne dem Stil ihrer Werke an, allerdings immer sehr gepflegt, diesmal im zartrosa Kleid mit dazu passenden Schuhen und Strass-Schmuck. Ihren eigenen Modegeschmack beschreibt Kröhn als „feminin und nicht zu elegant“.

Das nächste Buch handelt vom Reisen

Noch während sie an „Das Modehaus“ schrieb, befasste sie sich schon mit den Recherchen zu ihrem nächsten Buch, in dem es um die Geschichte des Reisens gehen soll. Dann soll ein Reisebüro im Mittelpunkt stehen. Mal sehen, wo Hans Grünthaler dann die Lesung dazu abhalten wird.

Ach ja: Musik gab es auch zur Lesung im Modehaus Schöffel, und zwar gute: Die Friedberger Sängerin Kathrin Feige und der Augsburger Gitarrist Michael Gerle boten Lieder passend zur Zeit des Buchs und zum Inhalt. (rr-)

