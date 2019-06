vor 6 Min.

Eine Serenade mit zwei Musikvereinen

Gräbinger und Kleinaitinger Musikanten spielen am Rathausplatz zum Frühsommerabend

Von Hieronymus Schneider

Es war ein schönes Bild, als sich die drei Kapellen in der Abendsonne am Rathausplatz in Graben aufstellten. Viele Besucher nahmen an den Biertischen und Bänken Platz, um der Serenade des Musikvereins Graben zu lauschen.

Den Anfang machte die Nachwuchsgruppe des veranstaltenden Musikvereins mit der Polka „Lustige Spielleut“. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Meinrad Brugmoser spielten die jungen Musiker rockige Klänge mit „Rock around the Clock“ sowie einen Boogie und die Polka „Frisch und frech“. Die gute Nachbarschaft mit Kleinaitingen wurde nicht nur durch deren Musikkapelle, sondern auch durch die Anwesenheit des Bürgermeisters Rupert Fiehl demonstriert, der das Konzert zusammen mit Grabens Bürgermeister Andreas Scharf sichtlich genoss.

Andreas Müller dirigierte das Kleinaitinger Orchester zum österreichischen Militärmarsch „Alt Starhemberg“, worauf die Gräbinger Kapelle mit dem „Weiß-Blau-Marsch“ passend zum Abendhimmel antwortete. Unter der Moderation von Tanja Lupo und Antonia Mayer aus Kleinaitingen wechselten sich beide Orchester mit unterschiedlichen Musikrichtungen ständig ab. Auf Walzermelodien und einem Marsch der Kleinaitinger antwortete Dirigent Ewald Brückner mit seinen Gräbinger Musikern mit beschwingten Melodien von Herb Alpert und seiner Tijuana Brass und mit der „Fiesta Mexicana“. Dann wechselten die Kleinaitinger zum Musical „My fair Lady“, worauf die Gastgeber mit der sinfonischen Polka „Zeitlos“ von Martin Scharnagl antworteten.

Mit dem 92er-Regimentsmarsch von Johann Nowotny kehrte Andi Müller wieder zur Marschmusik zurück und Ewald Brückner setzte den Konzertmarsch „Abel Tasman“ hinterher. Dieses Stück ist dem niederländischen Seefahrer gewidmet, der im Jahr 1642 Neuseeland und die nach ihm benannten tasmanischen Inseln entdeckte. Zum Abschluss der Serenade vereinigten sich beide Musikkapellen zur Polka „Böhmische Liebe“ und luden das Publikum zum Mitsingen bei „Dem Land Tirol die Treue“ ein.

Mit der Bayernhymne fand der Musikabend in Graben unter freiem Himmel sein würdiges Ende. Etliche Besucher blieben aber noch bei kühlen Getränken und Leberkässemmeln, die der Gräbinger Musikverein servierte, am neu gestalteten Rathausplatz sitzen und genossen den warmen Frühsommerabend in Graben.

