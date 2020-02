20.02.2020

Er will sich für Senioren einsetzen

Mit welchen Themen Bürgermeisterkandidat Markus Reiter in Oberottmarshausen punkten will

1. Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Dass es in Oberottmarshausen auch in Zukunft so lebenswert bleibt, wie es bisher war.

2. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Ältere Bürger sollen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben können. Wenn Daheimwohnen nicht mehr möglich ist, wäre eine Möglichkeit, in Oberottmarshausen bleiben zu können, wünschenswert.

3. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie von ihnen?

Soziale Medien haben sich in der Gesellschaft etabliert und bringen bei sinnvollem Gebrauch auch viele Vorteile. Regelmäßig nutze ich WhatsApp zum Informationsaustausch, ab und zu auch andere, wie beispielsweise Youtube zum Videos schauen.

4. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Sehr gerne bin ich auf dem Tennisplatz oder auch überall in angenehmer Gesellschaft

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich würde mich als geduldig, teamfähig und authentisch beschreiben.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Bei Gummibärchen kann ich nicht widerstehen...

7. Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken?

Zunächst ist eine gewisse Kontinuität wichtig, damit die vom aktuellen Gemeinderat begonnenen Projekte gewissenhaft fertiggestellt werden. Weitere Themen werden unter anderem sein, die Schule für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten, gerade im Hinblick auf eine Ganztagsbetreuung oder die Ausstattung. Außerdem müssen gute Voraussetzungen für ältere Bürger gewährleistet werden.

