08.06.2018

Es zählt vor allem eins: Teamwork

Die Jugendgruppe des THW Schwabmünchen übte an ihrer Mehrtagesausbildung auch den Bau einer sogenannten LKW-Rettungsplattform.

Jugendliche lernen beim mehrtägigen Intensivtraining des Technischen Hilfswerks

Die Mehrtagesausbildung der Jugendgruppe bedeutet intensives Training, das auch die älteren Nachwuchsretter stellenweise ins Schwitzen bringt. 25 Junghelfer nahmen an dem Intensivtraining teil. An diesem Wochenende zählte vor allem eins: Teamwork. Ortsjugendleiterin Barbara Häckl ist stolz auf die Teilnehmer: „Für uns Betreuer bedeutet die Mehrtagesausbildung natürlich viel Aufwand, doch das vergessen wir schnell, wenn wir in 25 zufriedene Gesichter schauen.“

Bevor die Jugendgruppe in die Ausbildung einstieg, stellten sich die Jugendlichen zunächst Verhaltensregeln auf. Die gemeinsamen Gruppenspiele auf dem weitläufigen THW-Gelände in der Augsburger Straße rundeten den ersten Abend auf ruhige Art ab. Am nächsten Tag zeigte ein Ausbilderteam aus erfahrenen Einsatzkräften den Nachwuchsrettern den Umgang mit dem Einsatz-Gerüst-System. Das einem Baugerüst ähnliche System bietet verschiedene Rettungs- und Unterstützungskonstruktionen, die mit vorgefertigten Bauplänen und statischen Berechnungen schnell und sicher zum Einsatz kommen können.

Die Jugendfeuerwehr Meitingen fragte kurzfristig an, ob sie bei der Ausbildung mitzumachen könnten. Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch über den Tellerrand hinaus funktioniert. „Wir freuen uns sehr, dass die Jugendfeuerwehr Meitingen Interesse an unserer Arbeit zeigt“, sagt Häckl.

Eine Einsatzübung durfte an einer Mehrtagesausbildung nicht fehlen: Mit einem Alarm ging es los. In gesamter Stärke rückte die Jugendgruppe zu einem kleinen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten aus. Die Jugend musste den Unfall zuerst fachgerecht ausleuchten und die Unfallstelle sichern. Danach stand die komplizierte Rettung der verletzten Personen im Mittelpunkt. Unter Anleitung eines Rettungssanitäters der BRK-Bereitschaft Schwabmünchen wurde die Herausforderung von den Jugendlichen gut gelöst. Bei dieser Übung kamen auch die erfahrenen Nachwuchsretter des THW ins Schwitzen. (SZ)

Das THW ist eine zu 99 Prozent von Ehrenamtlichen getragene Bundesbehörde. Die rund 80000 Helfer des THW retten bundes- und weltweit Verletzte, beispielsweise aus eingestürzten Häusern, oder setzt lebenswichtige Infrastruktur, wie Strom, Gas und Wasser instand. Nach Katastrophen oder größeren Unglücksfällen hat es die Expertise, auch Trinkwasser und Strom für die Bevölkerung bereitzustellen. Mehr Informationen über die Arbeit des THW gibt es im Internet unter www.thw-schwabmuenchen.de

