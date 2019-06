vor 20 Min.

Europa-Tour von Dale Watson findet ein würdiges Ende

Country-Star Dale Watson verabschiedet sich vom Untermeitinger Four Corners. Warum dies kein Abschied für immer sein muss und welche Rolle eine junge Schweizerin spielt.

Von Uwe Bolten

Die Sommerhitze hatte weit vor dem Auftritt von Dale Watson und seinen Lone Stars vom Saal des Four Corners Besitz ergriffen. Die geöffneten Türen der Notausgänge ließen eine kühlende Brise über die Gäste in der ausverkauften Music Hall wehen. Die Bühne und das Publikum gehörten für über zwei Stunden ohne Pause dem Texaner im schwarzen Gehrock.

Mit deutlich spürbarer Spielfreude an der Gitarre zelebrierte Watson seine Musik bis hin zu Produktionen des neuen Albums „Call Me Lucky“, auf dem einige gemeinsame Lieder mit Partnerin Celine Lee zu hören sind. Sie fehlte auf Grund von Verpflichtungen in den Vereinigten Staaten bei Watsons Europa-Tour, die zwei Auftritte in Untermeitingen beinhaltete. Stattdessen übernahm die Schweizer Sängerin und Gitarristin Andrea Benz als Überraschungsgast ihre Rolle und erntete verdient den begeisterten Beifall des Publikums.

Statt Celine Lee singt Andrea Benz mit Dale Watson

„Es war ein spezielles Gefühl, die Songs, die Dale sonst mit Celine Lee präsentiert, zu singen. Obwohl wir uns schon eine Weile kennen, war ich doch etwas aufgeregt“, sagte die sympathische Schweizerin nach nach dem Konzert. Trotz der gemeinsamen Auftritte im texanischen Austin sowie vor zwei Jahren im Four Corners sei es schon eine Ehre gewesen. Besonders die Interpretation des Liedes „Johnny and June“, dass Watson zusammen mit Celine Lee geschrieben habe, sei schon eine Auszeichnung gewesen, so die Künstlerin, die Teile ihres Lebens zum Musikstudium in den Vereinigten Staaten verbrachte.

Die Lone Stars (Mike Bernal am Schlagzeug, Chris Crepps am Bass und Don Pawlak an der Paddle-Steel-Guitar) wurden durch die Spielfreude ihres Chefs gefordert, da Watson den Abend ohne Programm spielte und die Band nach dem ersten Ton das Lied erkennen und sofort einsetzen musste. Dies gelang den exzellenten Musikern problemlos. Zweimal forderten die Fans Zugaben, insgesamt wurden es sechs Titel. Sie sorgten mit dafür, dass es ein musikalisch abwechslungsreiches und authentisches Konzert des US-Country Stars wurde.

15 Auftritte in Europa sind Dale Watson zu viel

Zum Ende seiner Tourneen in Europa äußerte sich Dale Watson ausführlich im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich werde keine reine Europa-Tour mehr unternehmen. Dieses Jahr waren es 15 Stationen in England, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland. Dies wird wegen der zahlreichen Auftritte in den Staaten und meiner dortigen Tätigkeit als Songwriter und Produzent zu viel“, sagte der 56-jährige Künstler zu seinen seit 30 Jahren dauernden Engagement außerhalb Amerikas.

Dies bedeute jedoch nicht, dass es nie mehr in Deutschland zu hören sein werde. „Falls ich zu einem Festival in Hamburg oder München verpflichtet werde, kann es gut sein, dass ich hier im Four Corners wieder zu hören bin“, beruhigte er die Fans. Natürlich werde er seine Fans vermissen, für die er über 20 Jahren regelmäßig aufspielte.

Abschließend ehrte er Marianne Theile und William Wallace vom Four Corners. Die Music Hall hier brauche sich nicht hinter dem Broken Spoke, der Kultgaststätte in Austin, verstecken. „Wenn jeder hier beim Ameripolitan Award mitstimmen würde, könnten sie gewinnen“, sagte Watson zum jährlichen Wettbewerb, den er für die bodenständige und ehrliche Musik geschaffen hatte und bei dem das Four Corners vor zwei Jahren als bester europäischen Veranstaltungsort abgeschnitten hatte. „Das Four Corners ist meiner Meinung nach das Top Honky Tonk Lokal in Deutschland“, sagte er und widmete sich wieder seinen Fans für gemeinsame Fotos.

