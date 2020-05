15:58 Uhr

Fahrfehler: Auto landet auf dem Dach

Ein Fahrfehler mit spektakulären Folgen: Auf dem Dach landete das Auto eines 61-jährigen Fahrers in der Hans-Sachs-Straße in Bobingen.

Laut Polizei war der 61-Jährige gegen 14.55 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit zu weit nach links geraten, als er in der Hans-Sachs-Straße in westlicher Richtung unterwegs war. Der Wagen knallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und wurde aufs Dach geschleudert.

Der leicht verletzt 61-jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 15000 Euro geschätzt.

Schon einmal in diesem Jahr gab es einen spektakulären Unfall in Bobingen: Ende Januar krachte ein Auto gegen einen Balkonanbau. Dieser stürzte dann um.

Themen folgen