Felsenstein-Haus soll wachsen: Das gefällt nicht allen

Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn soll erweiterte werden. Doch die rechtliche Situation ist schwierig.

Plus Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn soll größer werden. Doch die dringend nötige Erweiterung soll außerhalb der Baugrenzen entstehen. Zwei Nachbarn sind dagegen.

Von Hermann Schmid

Das Fritz-Felsenstein-Haus (FFH) braucht mehr Klassenzimmer und größere Räume für seine heilpädagogische Tagesstätte (HPT) und will dafür auf der Wiese westlich des bestehenden Schulgebäudes einen zweigeschossigen Anbau errichten. Der würde aber komplett außerhalb der Baugrenzen liegen, die 1973, beim Bau der Schule, festgelegt wurden. Da nicht alle betroffenen Grundstücksnachbarn damit einverstanden sind, will die Schule mit einem neuen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ den rechtlichen Rahmen ändern. Bürgermeister und Stadträte hatten großes Verständnis für das Anliegen, machten aber auch die Hürden des Baurechts deutlich und rieten, erneut Alternativen auszuloten.

Neuer Mittelschulzweig am Fritz-Felsenstein-Haus geplant

FFH-Vorstandsvorsitzender Volker Beck erklärte, dass das Förderzentrum für mehrfach körperbehinderte junge Menschen einen staatlichen Versorgungsauftrag für Mittel- und Nordschwaben erfülle. Für das Schuljahr 2021/2022 benötige man mehr Klassenzimmer, weil die Schülerzahlen steigen werden. In der schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) für Kinder ab drei Jahren benötige man mindestens eine neue Gruppe. Zudem wolle das FFH an seinem Mittelschulzweig „offene Klassen“ anbieten, die auch Schüler ohne Körperbehinderung offenstehen, um so die Inklusion zu fördern und den Schulzweig zu sichern. Dazu seien größere Klassenzimmer erforderlich. Die SVE benötige für ihre künftige Betriebsgenehmigung den neuen Richtlinien entsprechende Räume.

Acht Varianten für eine Erweiterung des FHH geprüft

Beck und auch Architekt Sevket Dalyanoglu führten aus, dass man insgesamt acht Varianten der Erweiterung geprüft und einige mit den Nachbarn abgestimmt habe. Aufstockungen auf den bestehenden Gebäudeteilen seien sehr aufwendig und würden nicht die zusätzlichen Flächen bringen wie der nunmehr geplante Anbau.

Beim Landratsamt sei eine Zustimmung signalisiert worden, wenn alle fünf betroffenen Grundstücksnachbarn ihr Einverständnis erklären. Doch nur drei sind dazu bereit. Deshalb strebt das FFH nun eine Änderung des Bebauungsplans an. „Wir wollen eine saubere behördliche Prüfung“, so Beck, „die Interessen der Nachbarn sind uns sehr wichtig, sie sollen mit unseren abgewogen werden.“

Angst vor einem Umzug des FHH aus Königsbrunn weg

Die Stadträte Helmut Schule (Freie Wähler) und Alexander Leupolz (CSU) betonten, dass der Bebauungsplan den Nachbarn eine starke Rechtsposition gebe. Sie rieten zu Nachverhandlungen oder einer Aufstockung an anderer Stelle. Nicolai Abt (SPD) äußerte Sorge, das FFH könne bei einem Scheitern der Ausbaupläne aus Königsbrunn wegziehen. Doris Lurz (Grüne) wies darauf hin, dass der Bebauungsplan schon fast 50 Jahre alt sei. Wenn man ihn überarbeite, könne die Ablehnung der beiden Nachbarn das Projekt nur verzögern, nicht verhindern. „Seit 1973 haben sich hier Welten verändert“, ergänzte FFH-Aufsichtsratsvorsitzender Werner Zahn.

Bürgermeister Franz Feigl wies auf die großen Auswirkungen auf die Anlieger hin, hob aber hervor, dass das Felsenstein-Haus und seine engagierten Mitarbeiter wichtig für Königsbrunn seien. Der Weg, mit einem neuen Bebauungsplan die baurechtliche Situation zu ändern, sei richtig. Er betonte: „Mit diesem Anbau ist das Ende der Erweiterungsmöglichkeiten erreicht.“

