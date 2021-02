vor 46 Min.

Fenster zur Kunst im Bobinger Schlösschen

Plus Mit einer besonderen Aktion sorgt der Kunstverein dafür, dass Kunst auch in Zeiten der Ausstellungsverbote sichtbar bleibt. Was in der Fenstergalerie zu sehen ist.

Von Ingeborg Anderson

Wenn auch die Galerie im Unteren Schlösschen bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss, schafft eine Aktion des Kunstvereins dennoch ein "Fenster zur Kunst": Den aktiven Mitgliedern bietet sie Gelegenheit, ihre Arbeiten auszustellen. Gleichzeitig können Passanten und Spaziergänger sich an Kunstwerken erfreuen. Denn in den Fenstern des Schlösschens sind jetzt umlaufend Bilder zu sehen, die Einblicke geben in das Schaffen der Künstler des Vereins. Es ist eine bunte, vielfältige Schau und Beirätin Margit Hafner erläutert, wie sie zustande kam: "Wir haben kein Thema vorgegeben, aber empfohlen, Bilder in Acrylfarben zu zeigen, die in der Sonne weniger ausbleichen", sagt sie.

So sieht man neben abstrakten Kompositionen Landschaften, Tiere und menschliche Figuren: etwa einen prachtvollen Hahn, eine Kuh, die den Betrachter direkt anschaut, Heidelandschaften mit Birken oder das grafische Spiel mit Kalenderdaten.

Künstler vermissen die Resonanz des Publikums

Die Künstler des Vereins haben sich gerne an der Aktion beteiligt, denn es ist für sie demotivierend, nur im Verborgenen zu arbeiten. Sie vermissen den regionalen Ausstellungsbetrieb und vor allem die Resonanz des Publikums.

Margit Hafner kann beobachten, dass viele, die in der Römerstraße am Unteren Schlösschen vorbeikommen, aufmerksam werden und die Fensterausstellung betrachten. Kunst ist aber nicht nur in den vorderen Fenstern zu sehen, auch die Galeriefenster auf der rückwärtigen Seite des Schlösschens sind mit Bildern bestückt und bieten den Spaziergängern im Schlösschenpark ebenfalls einen Blick auf die bunte Schau.

Diese Fenstergalerie soll zu sehen sein, bis der Kunstverein wieder geöffnet werden darf und die nächste Ausstellung stattfinden kann. Bis dahin ist vorgesehen, die gezeigten Bilder nach einiger Zeit immer wieder auszuwechseln. Und natürlich können die Werke auch erworben werden – dazu gibt es Hinweise im Fenster des Büros.

