21:07 Uhr

Geburtenstation interessiert Landespolitikerin

Die Schließung an der Wertachklinik ist für Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze ein Beispiel der landesweiten Gefährdung der heimatnahen Geburtshilfe.

Von Christian Kruppe

Immer wieder hält Katharina Schulze inne, zückt ihren Block und macht sich Notizen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag ist zu Besuch in der Schwabmünchner Wertachklinik. Ihr Hauptanliegen war herauszufinden, wie es zur Abmeldung der Geburtsstation kam (wir berichteten).

Am Ende nimmt die junge Politikerin mehr Informationen als erwartet mit. Grund dafür ist, dass die Verantwortlichen der Wertachklinik Katharina Schulze offenherzig empfangen haben. Klinikvorstand Martin Gösele, der ärztliche Direktor Michael Küchle, Frauenarzt Peter Rosenberger und vor allem Hebamme Claudia Naundorf erklärten der Fraktionsvorsitzenden, wie es zu den Problemen in Schwabmünchen kam und dass nicht nur die Geburtshilfe Probleme hat. „Es ist allgemein schwer, als kleines und regional agierendes Haus zu agieren“, stellte Michael Küchle dar. Hebamme Claudia Naundorf erläutert, dass die Problematik der Hebammen nicht nur in Schwabmünchen existent sei. Eines der Probleme sei die Form der Bezahlung der Hebammen. „Da kommt die Geburtshilfe schlecht weg, wenn man dazu noch die Versicherungskosten und die Gewährleistung mit einbezieht“, sagt Naundorf. 30 Jahre müssen Hebammen für eine Geburt haftend gerade stehen.

Doch sie spart auch nicht mit Selbstkritik. In Schwabmünchen sei es in der Vergangenheit nicht gelungen, die Bezahlung des Hebammendienstes besser zu regeln. So könne es sein, dass eine Hebamme einen kompletten Dienst absolviere, nichts zu tun habe und deshalb leer ausgehe. In anderen Kliniken gebe es einen Pool, über den die Einkünfte aller Hebammen verteilt werden.

Bei den Ausführungen macht die Fraktionsvorsitzende immer wieder große Augen: „Hier muss vonseiten der Landesregierung einiges verbessert werden“, stellte sie fest. Zumal sie auch erfährt, dass aufgrund der „geringen“ Geburtenzahlen auf dem Land manche Hebammen aus finanziellen Gründen lieber in den großen Kliniken in der Stadt arbeiten wollen. „Für Ärzte, die aufs Land wollen, gibt es staatliche Förderung, das wäre doch auch was für Hebammen“, bringt Schulze ein.

„Kleine Häuser brauchen mehr Hilfe vom Land“, forderte auch Vorstand Martin Gösele. Dazu erläuterte Michael Küchle, dass das neue Förderprogramm des Freistaates Häuser wie die Wertachkliniken ausschließe. „Wir brauchen, um förderfähig zu sein, die Hälfte der Geburten im Landkreis“, so Küchle. Aber aufgrund der Struktur des Landkreises sei dies nicht möglich. „Es muss auch Ausnahmen geben“, sagt Küchle zu den Förderregeln. Schulze meint, „dass es allgemein so nicht gehen kann. Eine wohnortnahe Versorgung, nicht nur bei der Geburtshilfe, sondern auch bei Krankheiten, gehört zum viel eingebrachten Begriff Heimat dazu.“