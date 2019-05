vor 51 Min.

Geschichten eines Lausbuben

Egbert Müller erhält bei der Lechfeldaktion den Preis für die beste persönliche Erinnerung.

In den Jahren 1958 bis 1960 fanden in Königsbrunn im Sommer immer die Schulsportfeste statt. Ich, der Lausbua Egbert, damals im zarten Alter von 9 bis 12 Jahren schnitt dabei immer gut ab. Was die Urkunden auch zeigen. Im Jahr 1959 gewannen, ein schon älteres Mädchen und ich, der kleine Pimpf, gerade mal 11 Jahre alt, das Sportfest. Wofür ich auch eine Siegerurkunde bekam. Zur Belohnung sollten wir auch je einen Preis bekommen.

Unser damaliger Bürgermeister Franz Wohlfarth lud uns ein, in seinem „dicken“ Mercedes, mit ihm zusammen zum damaligen Spielzeugladen Rumminic zu fahren und unsere Preise auszusuchen. Dies war für uns Kinder natürlich ein besonderes Erlebnis: mit dem Bürgermeister zu fahren und dann auch noch ein Geschenk zu bekommen.

Schnell entschlossen wie wir Kinder waren, wusste jeder sofort, was er wollte. Das Mädchen entschied sich für ein Federballspiel und ich, als Bub, na klar konnte gar nicht anders, als mich für einen Fußball aus echtem Leder zu entscheiden – ein ganz besonderes und fast einzigartiges „Stück“, denn zum damaligen Zeitpunkt gab’s im ganzen Dorf nur ganz wenige Bälle.

Mit diesem ledernen Fußball begann dann auch erst mal meine Lausbubengeschichte. Der lederne Fußball, „mein Fußball“, wurde zum Magnet für die Königsbrunner Buben! Viele Buben trafen sich auf den Dorfwiesen von Königsbrunn, um miteinander Fußball zu spielen und wir hatten riesigen Spaß und viel Freude dabei!

Mit unserer Begeisterung entwickelte sich auch der Wunsch mit diesem Ball, nicht nur zwischen Maulwurfhügeln, sondern auch mal auf einem schönen Fußballplatz zu kicken. Einen, einzigen, gab es ja in Königsbrunn.

Der Fußballplatz wurde vom Platzwart aber behütet wie ein „Heiligtum“ und wir, die Dorfbuben, durften den Platz nicht betreten! Was uns natürlich noch mehr reizte. Und wir wären keine Lausbuben gewesen, wenn wir dies nicht trotz Verbot mal ausprobiert hätten. Gesagt getan!

Wir nutzten einen unbeobachteten Moment, kraxelten über den Zaun und spielten, „verbotenerweise“, auf dem „heiligen Rasen“. Natürlich gleich auf dem Hauptfeld, denn dort war der allerschönste Rasen. Wenn schon denn schon.

Wenn der Platzwart uns erblickte und angestürmt kam, nahm ich meinen Ball und wir alle rannten davon, mit dem Schimpfen des Platzwartes im Nacken. Aber wir waren sehr schnell und somit konnte er uns nicht erwischen. Manchmal passierte es aber dennoch, dass der Ball verschossen wurde, der Platzwart sich diesen dann schnappte und natürlich nicht einfach wieder herausgab. Einer von uns musste also zum Platzwart gehen, um den Ball wieder abzuholen. Und, da es ja mein Ball war, musste ich den schweren Gang antreten. Zuerst gab’s mal eine kräftige Watsch’n, eine ausführliche Belehrung, eine ordentlich Standpauke und erst dann bekam ich „mein Heiligtum, meinen Fußball“ zurück.

Aber am nächsten Tag ging’s weiter in die nächste Fußballrunde mit jeder Menge Spaß. Die Watsch’n war schnell vergessen.

