15:23 Uhr

Gewalt: Unbekannter attackiert Senior mit einem Hammer

In Graben wird ein 76-jähriger Mann mit einer Waffe bedroht und geschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Er griff den Hausbesitzer mit einem Hammer und schlug ihm damit gegen die Brust. Anschließend ging ein Unbekannter auf eine 64-Jährige Frau los und ergriff dann die Flucht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser Angriff am Dienstagabend auf einem Hof an der Kornstraße in Graben.

Bereits zur Mittagszeit fuhr ein Auto in die Hofeinfahrt und wendete. Nachdem der 76-jährige Hausbesitzer den Fahrer darauf hingewiesen hatte, dass die Einfahrt nicht zum Wenden gedacht ist, fuhr der Unbekannte davon.

Angriff in Graben: Täter geht auf Hausbesitzer los

Gegen 18.30 Uhr erschien dem Polizeibericht zufolge dann ein Mann an der Haustüre, der offensichtlich in Bezug mit dem mittaglichen Wendemanöver stand. Der Unbekannte griff den Hausbesitzer mit einem Hammer und einem weiteren nicht bekannten Gegenstand an. Er schlug ihm damit gegen die Brust und bedrohte ihn. Als dann eine 64-jährige Hausbewohnerin dazu kam, schlug der unbekannte Mann der Frau mit der Hand ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in einem grauen Auto mit AIC-Kennzeichen. (AZ)

Kontakt: Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. Der Unbekannte wird wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung gesucht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen