Gräbinger Volkshochschule unter neuer Leitung

Susanne Landto führte acht Jahre lang die VHS der Fuggergemeinde. Nun gibt es zwei gleichberechtigte Nachfolgerinnen.

Von Uwe Bolten

Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 19. April 1996 wurde die Gründung der eigenen Volkshochschule (VHS) in Garben offiziell bestätigt. Als Mitglied in der Volkshochschule Augsburger Land ist sie eine von 34 örtlichen Einrichtungen, die mit Blick auf einen hohen Qualitätsstandard die kommunale Erwachsenenbildung durchführen. Seit dieser Zeit wird die leitende Funktion durch ehrenamtliche Mitarbeiter bewältigt. „Auch ich habe schon an Kursen teilgenommen. An den Kurs mit den Klangschalen kann ich mich noch gut erinnern“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf lächelnd bei der Verabschiedung von Susanne Landto, die acht Jahre lang die VHS in Graben ehrenamtlich leitete.

Viktoria Hadersdorfer und Silvia Dietrich folgen auf Susanne Landto

Voller Lob für die engagierte Arbeit bedankte sich Scharf in der vergangenen Gemeinderatssitzung bei der scheidenden Leiterin mit dem goldenen Schweißtuch der Gemeinde. Nachfolgerinnen sind Viktoria Hadersdorfer und Silvia Dietrich, die gleichberechtigt agieren. Beide hatten nach ersten Eindrücken im Winter des vergangenen Jahres an Einweisungsveranstaltungen teilgenommen.

„Am Anfang war es schon stressig, die Anmeldungen für die neun Kurse, die wir bei uns anbieten, zu verwalten. Durch Rückgriff auf die Erfahrungen von Sabine Landto konnten wir dies aber auch erledigen“, sagte Dietrich voller Engagement. Für ihre Mitstreiterin stand die Kommunikation im Vordergrund. „Eine erfolgreiche Arbeit wird durch Informationen durch die Nutzer ermöglicht. Wenn wir erfahren, was besonders gefragt ist, können wir demnächst mehr als die neun Kurse in diesem Frühjahrssemester anbieten“, sagte Hadersdorfer und verwies auf den Kurskatalog der VHS.

Die erste Rückmeldung kam vom Bürgermeister, der mit Augenzwinkern ein Weinseminar für den Gemeinderat anregte. „Es freut uns, dass zwei so engagierte Damen die Arbeit fortsetzen und die Fahne der Volkshochschule in der Gemeinde hochhalten“, sagte der Bürgermeister dankbar über das Engagement. Die Damen sind telefonisch unter den Rufnummern 08232/9091340 oder 08232/9571878 sowie per E-Mail unter der Adresse graben@vhs-augsburger-land.de erreichbar.

