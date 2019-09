vor 35 Min.

Großes Interesse am Feuerwehrdienst

Beim Tag der offenen Tür in Graben erlaubt die Wehr einen Einblick in ihre Arbeit. Warum dem Bürgermeister und dem Kommandanten um die Zukunft nicht bange ist.

Von Uwe Bolten

Der durchdringende Ton des Sondersignals durchschnitt die angeregten Gespräche an den gut besetzten Biertischen. Die Kaffeetassen und Bierflaschen wurden abgestellt, die Gabeln auf die Kuchenteller gelegt. Die zweite Vorführung beim Tag der offenen Tür der Freiwiligen Feuerwehr Graben, das Ablöschen eines Fahrzeugbrandes, hatte begonnen.

Die Besucher drängten sich an der Absperrlinie, um die Tätigkeiten der Wehrleute zu beobachten, die mit einem Strahlrohr und einem simulierten Schaumlöscher den Brand unter Kontrolle brachten. In einer anderen Vorführung zeigte die Gräbinger Wehr die Rettung einer Person unter einem Auto mit Hilfe des Hebekissens. Anlässlich des schwäbischen Feuerwehrtages hatte Kommandant Andreas Rudel mit seinen zahlreichen Mitstreitern zum ersten Mal in seiner Amtszeit zum Tag der offenen Tür beim Feuerwehrhaus an der Angerstraße eingeladen.

„Viele Besucher zeigen ein großes Interesse an unserem Dienst. Vor allem das Interesse zahlreicher Neubürger lässt mich positiv in die Zukunft blicken“, sagte Kommandant Andreas Rudel beim Blick über den Platz. An den Fahrzeugen waren ständig Menschen im Gespräch mit den dort positionierten Wehrleuten zu beobachten. „Es ist befriedigend zu sehen, wie die Bevölkerung unseren Dienst wahrnimmt“, ergänzt Rudel. Den 53 Wehrleuten der Fuggergemeinde, darunter 14 Frauen, stünden ein Fahrzeugpark von drei aktiven sowie einem historischen Fahrzeug zu Verfügung, erklärt der Kommandant.

Körperliche Herausforderung und technisches Verständnis

Bürgermeister Andreas Scharf zeigte sich überrascht über den Besuch so vieler Familien. „Der Feuerwehrdienst hat sich längst vom angestaubten Klischee der feierwütigen Senioren einer Gemeinde verabschiedet. Körperliche Herausforderungen zusammen mit dem notwendigen technischen Verständnis und das Verbundensein im Dienst für die Gemeinschaft sorgt für das Engagement unter den Jugendlichen. Die sind eine verschworene Gemeinschaft und offen für neue Mitglieder“, sagte er im Gespräch. Neben den Aktivitäten auf dem Hof gab die Veranstaltung den Gästen die Möglichkeit, die Feuerwache mit ihren Räumlichkeiten näher kennenzulernen. Die Fahrzeughalle mit den Spinden, die Atemschutzwerkstatt, der Trockenturm für die Schläuche und viele andere für den Feuerwehrdienst notwendige Örtlichkeiten waren für die Öffentlichkeit zugänglich. Die kleinen Besucher konnten sich auf der bereitgestellten Hüpfburg austoben oder ihre Geschicklichkeit im Umgang mit einem Löschschlauch testen.

Nach fünf Stunden waren nahezu alle Spuren der Veranstaltung beseitigt. „Trotz des Tags der offenen Tür war die Gräbinger Wehr die ganze Zeit einsatzbereit. Es geht nicht, wegen einer solchen Veranstaltung die Feuerwehr abzumelden“, sagte Kommandant Andreas Rudel, als er die Hallentore schloss.

