04.04.2018

Hollywoodreife Vorstellung

Hiltenfinger Musikverein überrascht sein Publikum mit Melodien aus bekannten Filmen.

Er hatte ein gutes Händchen bei der Auswahl seiner Lieder und vor allem ein gutes Gespür für die Belange des Publikums: Mit dem Thema „Blasmusik meets Hollywood“ traf Dirigent Andreas Frommel offensichtlich voll den Nerv des begeisterten Publikums beim Jahreskonzert der Hiltenfinger Musikkapelle. Es waren nicht nur die vielen bekannten Melodien, die dem Publikum die Bilder von bewegenden Filmmomenten in Erinnerung brachte. Manches unbekannte Stück begeisterte auch aufgrund seiner Dramatik, die den Zuhörer in eine beinahe meditative Stimmung geleitete. Der Moderatorin des Abends, Patricia Gandolfo-Ziegler, gelang es zudem mit viel Wortwitz und Charme, auch weniger bekannte Stücke in einer Art und Weise anzukündigen, dass der Zuhörer spielerisch den Bezug von Lied und Thema verstehen konnte.

Mit dem „Theme from Universal Pictures“ gelang Andreas Frommel ein schmissiger Einstieg mit echtem Kinofeeling. Auf die bekannten Melodien von Star Wars folgte das erheiternde Stück von Laurel and Hardy. Mit eingängigen träumerischen Melodien von Forrest Gump erfolgte eine kurze Pause, die der stellvertretende Vorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Bezirk 13, Rudi Simacek, dazu nutzte, erfolgreiche und langgediente Musiker der Kapelle zu ehren. So erhielten die Musiker Stefan Birkle (Schlagwerk), Maria Fünfer (Querflöte) und Michaela Fünfer (Klarinette) das Bronze-Abzeichen für die erfolgreiche D1-Bläser-Prüfung. Ulrich Kögel (Posaune) wurde für 15-jährige, Guido Blätz (Saxofon) für 20-jährige und Dirigent Andreas Frommel für 25-jährige treue Mitgliedschaft im Allgäu-Schwäbischen Musikbund geehrt.

Mit dem Liebeslied aus dem Hollywood-Klassiker Braveheart „For the Love of a Princess“ und einem Medley aus dem Klassiker Wizard of Oz verabschiedete sich die Musikkapelle in die Pause. Melodien aus Jurassic Park, Klassiker vom Filmmusik-Großmeister Ennio Morricone und das bekannte „Reunion and Finale“ gaben dem zweiten Teil des Abends eine unglaubliche Fülle und Vielfalt. Mit zwei Kinderfilmen überraschte die Kapelle sehr zur Freude der anwesenden Kinder das Publikum: Die Eiskönigin Elsa erwachte mit „Symphonic Highlights aus Frozen“ genauso wie der sensible Drachenjäger aus „Drachenzähmen leicht gemacht“. Den krönenden Abschluss widmete die bejubelte Blasmusik-Kapelle ihrem freundlichem Publikum und ihrem Bürgermeister Kornelius Griebl, dem mit dem Radetzkymarsch eine besondere Freude bereitet wurde. (SZ)

