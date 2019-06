16:51 Uhr

Imker auf Probe: Bienen muss man beschäftigt halten

Unsere Autorin darf nach einigen Theorielektionen nun selbst an die Beute. Dabei lernt sie, dass ein erfahrener Imker genau hinschauen muss.

Von Marion Kehlenbach

Es summt und brummt, und meine Welt ist plötzlich hinter einem Gitternetz verschwunden. Das heißt, eigentlich habe ich mich verschanzt, in einer Imkerjacke. An den Bündchen der Jacke sind Gummizüge, damit keine Biene hineinkrabbeln kann, und auf dem Kopf trage ich den markanten Imkerhut mit Schutz- und Sicht-netz.

Die Bienen denken gar nicht ans Stechen

Hut und Jacke sind mit einem Reißverschluss verschlossen, die Hosenbeine stopfe ich in die Socken. So bin ich gut gerüstet gegen jeden feindlichen Angriff vonseiten der Bienen. Aber die denken gar nicht daran, irgendjemanden zu stechen, obwohl heute Morgen viele Leute um die Bienenstöcke herumstehen und die fleißigen Arbeiterinnen bei der Arbeit stören. Alle Stöcke werden aufgemacht, die Rähmchen mit den Waben begutachtet, manche Rähmchen verschoben und im Gewimmel nach der Königin gesucht. Das dauert. Denn wir sind alle noch ungeübte „Probeimker“ und wollen das Handwerk erst noch erlernen.

Eine Saison lang hegen und pflegen Interessierte beim Kurs des Königsbrunner Imkervereins ihr eigenes Bienenvolk unter der Aufsicht von erfahrenen Imkern. Nach den ersten Abenden vollgepackt mit Theorie (wir berichteten) stehen nun acht Beute, der Fachbegriff für die Bienenstöcke, auf dem Imker-Grundstück. Der unterste Kasten der Beute ist immer der Brutraum, hier ist auch die Königin zu finden. Über dem Brutraum befindet sich der Honigraum. Hier sammeln die Arbeiterinnen in den ausgebauten Waben den Honig.

Kästen sind durch ein Absperrgitter getrennt

Damit die Königin dort keine Eier ablegt, sind beide Kästen mit einem Absperrgitter getrennt. Die Spalten des Gitters sind gerade so groß, dass die Arbeiterinnen hindurchkönnen, aber nicht die etwas größere Königin. Das erleichtert später das Honigschleudern. So ist das süße Endprodukt frei von Maden, Insekteneiern oder was einem sonst noch den Appetit verderben würde. Aber bis zum Schleudern ist es noch weit.

Einige der jungen Bienenvölker tun sich schwer. Sie haben nur einen Brutkasten ohne Honigraum, damit sie die Population erst einmal aufbauen. „Aber die Königin ist aktiv“, erklärt unser Coach Walter. „In diesen Waben sind Stifte.“ Als Stifte werden die länglichen Bieneneier bezeichnet. Ich schaue mir das an und sehe – nichts. „Hier in diesem Bereich“, konkretisiert Walter. Ich schaue noch einmal und sehe immer noch nichts. Dafür braucht es wohl einiges an Erfahrung, um die winzigen Insekteneier ausfindig zu machen.

Die Bienen krabbeln in die Kiste

Dabei wäre es wichtig. Denn frisch gelegte Eier sind ein gutes Indiz dafür, dass die Königin aktiv ist und keine Anstalten macht, mit ihrem ganzen Hofstaat auszuschwärmen und die Beute zu verlassen. Man müsse das Bienenvolk immer beschäftigt halten, damit es nicht schwärmt, erklärt Walter. Deshalb setzten wir zusätzliche frische Rähmchen mit Wachsplatten in die Beuten. Die strukturierten Wachsplatten haben wir zuvor in die Rähmchen „eingelötet“, wie die Imker sagen. Um die Wachsplatten mit den Rähmchen zu befestigen, legen wir sie auf die dünnen Drähte der Rahmen und legen Zwölf-Volt-Strom an. Dadurch erwärmt sich der Draht, und das Wachs schmilzt an dieser Stelle etwas und umschließt den Draht. Das ist eine diffizile Aufgabe. Denn wenn man nicht aufpasst, ist das Wachs richtig flüssig und fällt unten wieder raus. Plötzlich herrscht Aufregung in unserer Gruppe. Direkt über uns im Baum hat sich ein fremder Bienenschwarm niedergelassen. In einer dicken Traube hängen die Bienen an einem Ast. Vereinsvorsitzender Thomas Tabbert klettert auf eine Leiter und sägt den Ast ab. Krachend fällt er mitsamt der Bienentraube auf den Wiesenboden. Walter holt eine Transportkiste und findet in dem Gewimmel auch schnell die Königin. Er setzt die Königin in die Kiste und stellt diese neben dem Bienenschwarm. Sogleich machen sich die Arbeiterinnen auf dem Weg und krabbeln in die Kiste. Nach einer Viertelstunde sind alle Bienen vom Wiesenboden verschwunden, und das Volk ist in der Kiste vereint.

Doch Tabbert kann darauf nicht warten. Auf seinem Mobiltelefon erhält er einen Anruf, auch anderswo ist ein Bienenschwarm entdeckt worden, der eingefangen werden soll. Tabbert ist als offizieller Schwarmfänger für die Region gelistet und hat in diesen Wochen viel zu tun.

Wir setzen unseren Völkern sicherheitshalber noch ein weiteres Rähmchen ein und halten sie so beschäftigt. Bisher sind alle noch zuhause, dass heißt in ihren Bienenstöcken, und es summt und brummt weiter.

