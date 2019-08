vor 38 Min.

In Wehringen ist Nachbarschaftshilfe gut organisiert

Ob als Helfer im Garten oder beim Wocheneinkauf - bei den Ehrenamtlern kann man Hilfe verschiedener Art finden oder selbst seine Unterstützung anbieten.

Von Anja Fischer

Es sind ganz alltägliche Situationen, die zum großen Problem werden können. Was tun, wenn das Kind einer alleinerziehenden Frau krank ist und Betreuung braucht, aber sie dringend Besorgungen machen muss? Was tun, wenn ältere Menschen schwere Gartenarbeiten nicht mehr alleine bewältigen können? Wohl dem, der Nachbarn hat, die ihm dann mit Rat und vor allem Tat zur Seite stehen. Und wer keine Nachbarn hat, die helfen können? Der kann sich in Wehringen getrost an die Nachbarschaftshilfe wenden.

Nach der Bürgerbefragung im Jahr 2018 kristallisierte sich der Wunsch nach einer Nachbarschaftshilfe aus den Antworten heraus und so ging ein Team aus Ehrenamtlichen daran, die Idee in die Tat umzusetzen und ein Konzept dafür zu erarbeiten. Unter dem Motto „Hand in Hand – Mit Herz und Verstand“ hat die Nachbarschaftshilfe nun ihre Arbeit aufgenommen.

Hilfe bei allen Arbeiten im Haus, die keinen Fachmann erfordern

Mögliche Hilfen sind die Verrichtungen kleiner Alltagstätigkeiten sowie Unterstützung in Notsituationen wie beim Einkaufen oder für sonstige Besorgungen, für einfache Handgriffe in Haus und Garten, die keinen Fachmann erfordern, kurzzeitige Unterstützung im Haushalt, Begleitungen oder Fahrdienste. Auch wenn einfach nur Gesellschaft für Gespräche, zum Vorlesen oder gemeinsamen Spazieren gewünscht ist, ist die Nachbarschaftshilfe ein Ansprechpartner.

Mit dabei als Helfer ist Holger Seitz. Seit einem Unfall ist er selbst bei einigen Dingen auf Hilfe angewiesen und weiß daher erst recht, wie wichtig es ist, dass man jemanden – im besten Fall einen guten Nachbarn – hat, der einem hilft. Gerade deshalb hat er sich auch entschieden, im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Nachbarschaftshilfe mitzuwirken. „Ich habe in meiner Jugend schon in der Feuerwehr und im Roten Kreuz mitgewirkt“, erzählt Seitz. Jemandem zu helfen, sei für ihn deshalb selbstverständlich. Bei der Nachbarschaftshilfe Wehringen ist er für die Organisation der Einsatzkräfte zuständig. Selbst hilft er bei Problemen mit dem Handy oder Computer oder beim Ausfüllen von Formularen. „Gerade beim Schriftverkehr mit Krankenkassen und Ämtern kenne ich mich aufgrund meiner eigenen Situation gut aus“, meint Seitz. Dieses Wissen wolle er gerne weitergeben.

Nachbarschaftshilfe soll in 20 Jahren eine feste Größe in Wehringen sein

Seitz weiß, dass die Hemmschwelle, einen „Fremden“ um Hilfe zu bitten, oft sehr groß ist. Er ermutigt alle, die sich mit dem Gedanken tragen, bei der Nachbarschaftshilfe anzurufen, dieses auch zu tun. „Ich persönlich rechne mit einer zögerlichen Annahme, hoffe aber, dass wir in zwanzig Jahren eine feste Institution in Wehringen sind“, meint Seitz. Wichtig für die Hilfesuchenden: Die Nachbarschaftshilfe Wehringen arbeitet ehrenamtlich. Lediglich für Fahrdienste fällt ein Betriebskostenbeitrag von 0,25 Euro pro Kilometer an. Und: Alle Helfer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, denn die Hilfe soll durch ein Zusammenspiel von Vertrauen und Vertraulichkeit geprägt sein.

Bürgermeister Manfred Nerlinger ist froh über so viel gezeigtes Engagement im Ort: „Ich sehe das Angebot einer Nachbarschaftshilfe als ein ganz wesentliches Puzzlestück dafür, dass insbesondere ältere Mitbürger möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause leben können.“ Er sei sich sicher, dass das Angebot auf lange Sicht in der Gesellschaft immer bedeutsamer und gefragter sei.

Zu erreichen ist die Nachbarschaftshilfe Wehringen unter der Telefonnummer 0170/ 79 35 004 immer montags, mittwochs und freitags von 16 bis 17 Uhr. Ein persönlicher Kontakt ist immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr in der Gemeindebücherei Wehringen an den Öffnungstagen der Bücherei möglich. Wer gerne mithelfen möchte oder Hilfe braucht, kann sich so direkt bei der Nachbarschaftshilfe melden.

