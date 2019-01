04.01.2019

Infoabend für Fatima-Reise

Feierlichkeiten in Portugal

Der vorgesehene Anmeldeschluss für die Fatima-Reise vom 11. bis 17. Juni 2019 rückt näher und bis 31. Januar sind noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen, bei denen die Mitwirkung der Reiseteilnehmer unbedingt mit eingeschlossen werden soll. Für das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl stehen noch einige Plätze zur Verfügung, die bei Bedarf erhöht werden können. Die Organisatoren der Reise, Pfarrer Thomas Demel und Edwin Berger, veranstalten deshalb für alle angemeldeten Reiseteilnehmer und alle, die noch an einer Portugalreise interessiert sind, einen Informationsabend am 22. Januar um 19 Uhr im Pfarrsaal in Klosterlechfeld.

Es kann sich jeder anmelden, der Interesse hat und bereit ist, sich der Reisegruppe anzuschließen. Die Reise bietet die Möglichkeit, bei den großen Feierlichkeiten zum Erscheinungstag dabei zu sein. Wenn Tausende von Pilgern aus aller Welt sich mit portugiesischen Pilgern mit ihren schönen Trachten vereinen und zusammen beten, sind das für viele Teilnehmer Glückstage. Das Reiseprogramm ist so gestaltet, dass zwar Fatima zu dem Erscheinungstag im Vordergrund steht, aber an den anderen Tagen werden die Teilnehmer viele Sehenswürdigkeiten Portugals sehen und erleben. Für alle, die sich noch anmelden wollen, ist der Informationsabend die beste Gelegenheit.

Weitere Informationen gibt es bei Edwin Berger, Beethovenstraße 11, 86836 Klosterlechfeld, Telefonnummer 08232/2373. Das Reiseprogramm und Anmeldeformulare liegen in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld aus. (rony)

