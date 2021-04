Innovation in der Pandemie: Geschenke und Kunst aus dem Automaten

Plus Wer auf der Suche nach kleinen Geschenken oder Glückwunschkarten ist, wird jetzt in Obermeitingen fündig: in der "Bunten Schatzkammer".

"Mit dem Verkaufsautomaten habe ich mir einen Traum erfüllt", so die künstlerisch talentierte Obermeitingerin. Eigentlich verkauft sie ihre Kreationen auf Kunsthandwerkermärkten, doch dies ist ja schon seit Längerem nicht möglich. Aber Corona macht auch erfinderisch und so entstand die Idee, ihre kleinen Kunstwerke auf diese Weise kontaktlos anzubieten.

Vor zehn Jahren startete sie mit Perlenschmuck

Vor gut zehn Jahren begann Andrea Haggenmüller, die schon als Kind gerne bastelte, mit der Herstellung von Perlenschmuck. Das machte ihr so viel Spaß, dass sie mit ihrem "Perlenfieber" nicht nur Freunde und Bekannte erfreute. Schnell war auch ein Schmucksortiment zum Verkauf auf Märkten beisammen.

Handgefertigte Grußkarten und Geschenke aus Papier und Stoff kann man seit kurzem an sieben Tagen in der Woche am SB-Automaten der Bunten Schatzkiste in der Obermeitinger Hauptstraße 36 erwerben. Foto: Sybille Heidemeyer

"Doch irgendwann machten die Augen nicht mehr so mit bei der Arbeit mit den winzigen Perlen. Da habe ich Papier als neues Material für mich entdeckt", erzählt die 50-Jährige. Und dieses bearbeitet sie auf vielfältige Weise. In ihrem Atelier, das sie sich zu Hause eingerichtet hat, wird oft nach Feierabend und am Wochenende geprägt, gestanzt, gestempelt, bedruckt und gefaltet. So entstehen mit viel Liebe zum Detail nicht nur aufwendig gestaltete Karten für jeden Anlass, sondern auch kleine Mitbringsel als Dankeschön, zur Genesung oder um einfach jemandem eine Freude zu machen.

Passion für Papier

"Ich brenne dafür und mittlerweile bin ich papiersüchtig", schwärmt Haggenmüller von ihrer Passion für Papier.

Und woher kommen all die Ideen? "Viele Anregungen finde ich im Internet und setze sie dann nach meinen Vorstellungen um", sagt Andrea Haggenmüller, die auch auf Bestellung, zum Beispiel für Hochzeit, Taufe oder Kommunion, Karten oder personalisierte Geschenke aus Papier herstellt.

Besonders beliebt sind die Explosionsboxen, die Andrea Haggenmüller zu vielen Anlässen mit Ideenreichtum und sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Foto: Sybille Heidemeyer

"Seit zwei Jahren nähe ich auch, am liebsten kleine Taschen und Mäppchen." Auch diese bietet sie in ihrem Automaten an.

Zwar ist der SB-Automat eine gute Möglichkeit, ihre bunten Schätze zu verkaufen, dennoch hofft Andrea Haggenmüller darauf, bald auch wieder persönlich verkaufen und Workshops geben zu können, denn "ich vermisse sehr den Kontakt mit den Kunden und ihr Feedback".

Die Öffnungszeiten der bunten Schatzkammer

Geöffnet ist die "Bunte Schatzkammer" in der Obermeitinger Hauptstraße 36 von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr.

Lesen Sie dazu auch: