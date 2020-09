vor 23 Min.

Interview: Sie will die Geschichte des Märchens neu erzählen

Plus Theresia Dingelmaier erforscht jüdische Märchen. Im Interview verrät sie, was diese von Grimmschen Märchen unterscheidet.

Theresia Dingelmaier, Sie erforschen jüdische Märchen im deutschen Sprachraum und haben dazu Ihre Dissertation verfasst. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Dingelmaier: Ich bin auf ein Preisausschreiben von 1905 gestoßen, das zur Schaffung von jüdischen Märchen aufruft. Ich fand das sehr interessant. Ich habe zu forschen begonnen und gesucht, welche jüdischen Märchen es im deutschen Sprachraum gab. So wurde ein dickes Buch draus.

Gibt es populäre jüdische Märchen, die man nicht als solche erkennt?

Dingelmaier: Es gibt jüdische Volksmärchen, die ähnliche Motive aufweisen wie die Grimmschen Märchen. Zum Beispiel einen Märchenhelden, der die Tiersprache erlernt, Abenteuer erlebt und am Ende die Königstochter gewinnt.

Was macht denn ein jüdisches Märchen aus?

Dingelmaier: Das ist sehr unterschiedlich. Der Märchenheld kann ein frommer Rabbi sein. Oder Motive aus dem jüdischen Leben. In den 1920er- und 30er-Jahren wurden viele Feiertagsmärchen geschrieben, die zum Beispiel am jüdischen Neujahrsfest oder an Chanukka spielen.

Wie würden Sie Märchen im Allgemeinen beschreiben?

Dingelmaier: In Märchen passieren Wunder, die nicht infrage gestellt werden. Es gibt sprechende Tiere, Menschen, die wieder zum Leben erwachen oder magische Steine. Kinderliteratur prägt und schafft kulturelles Bewusstsein. Da steckt viel Lebenshilfe und Identitätswahrung drin.

Was unterscheidet jüdische Märchen von den uns bekannten Märchen?

Dingelmaier: Die Gebrüder Grimm haben teilweise auch auf jüdische Quellen verwiesen. In vielen jüdischen Märchen zeichnet Frömmigkeit die Märchenhelden aus. Zum Großteil lassen sich diese vielfältigen, jüdischen Märchen nicht vergleichen.

Warum sind jüdische Märchen so vielfältig?

Dingelmaier: Die Märchen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen und innerjüdischen Strömungen entstanden. Gerade in den 30er-Jahren wurde es für viele Juden wichtig, eine jüdische Identität wieder zu finden und der nachfolgenden Generation mitzugeben.

Wie wurden Juden in den Märchen Anfang des 19. Jahrhunderts gesehen?

Dingelmaier: Die Gattung Märchen war zum Teil antijüdisch besetzt. In den Märchen von Clemens Brentano und Wilhelm Hauff gibt es beispielsweise böse jüdische Figuren. Bei den Gebrüdern Grimm gibt es Märchen, in denen Juden ohne Grund gefoltert werden.

Wie ging es später weiter?

Dingelmaier: Die letzten deutschsprachigen, jüdischen Märchen sind von 1938. Danach wurden jüdische Verleger und Autoren verfolgt oder umgebracht. Die Märchen von Ludwig Strauss wurden 1982 noch mal in deutscher Sprache verlegt. Allerdings wird nicht erwähnt, dass er ein jüdischer Autor war. Im Klappentext steht, „Wie aus dem Universitätsmitarbeiter ein Landarbeiter wurde.“ Die Nazis haben ihm seine Lehrbefugnis an der Uni entzogen. Er musste auswandern und hatte in Palästina erst mal kein leichtes Leben. Das wird hier als nette Geschichte verkauft.

Sind Märchen jüdischer Autoren in Deutschland unterrepräsentiert?

Dingelmaier: Die Kunstmärchen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland entstanden, wurden nie wirklich bekannt. Hinter den Märchen verbergen sich zum Teil tragische Geschichten. Ilse Herlinger, eine der Märchenautorinnen, hat noch im KZ Theresienstadt Lieder und Gedichte geschrieben, bevor sie zusammen mit ihrem Sohn und anderen Kindern in Auschwitz ermordet wurde. Ihr Mann hat die Geschichten vergraben, damit sie nicht vernichtet werden. Später wurden sie entdeckt und haben so die Nazizeit überstanden.

Jüdische Märchen sind in Deutschland wenig bekannt. Ist das eine besondere Motivation für den Vortrag?

Dingelmaier: Ich möchte den Blick auf die Gattung Märchen erweitern. Ich freue mich, wenn ich zeigen kann, dass es auch andere Autoren gab, die genauso ein Teil der vielfältigen deutschsprachigen Märchenlandschaft sind.

Termin: Am Donnerstag, 24. September, spricht Theresia Dingelmaier ab 19 Uhr im Infopavillon 955 in Königsbrunn.

