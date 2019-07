vor 35 Min.

Jetzt beginnen die Festtage in Bobingen

Im Schlösschenpark in Bobingen gab es schon vielerlei besondere Veranstaltungen. Hier zum Beispiel ein musikalisches Picknick. In diesen Tagen ist der Park Schauplatz erster Feiern zur Stadterhebung.

Der Schlösschenpark und der Rathausplatz sind die beiden Schauplätze vor dem großen Umzug. Los geht es an diesem Donnerstag mit Kunst und Unterhaltung im und am Unteren Schlösschen.

Von Ingeborg Anderson

Die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Stadterhebung gehen in die heiße Phase. Das Festprogramm sieht ab heute eine ganze Reihe von Besonderheiten vor. Dabei konzentrieren sich an den Festtagen dieser und nächster Woche die Feierlichkeiten an zwei markanten Orten – im Herzen der Stadt und um das Schmuckstück Unteres Schlösschen.

Los geht es am heutigen Donnerstag, 4. Juli, um 20 Uhr im Schlösschenpark mit Nostalgie, wenn Tom & Flo mit Gitarre und Kontrabass den Sound von „In the Year 69“ wieder aufleben lassen.



Zuvor, heute um 19.30 Uhr, eröffnet der Kunstverein die Ausstellung, die ein Beitrag seiner Mitglieder zum Stadtjubiläum sind.



Schon am Samstag, 6. Juli, um 19.30 gibt es ein weiteres Konzert im Schlösschenpark: Austro-Pop mit „Ménage à Trois“.



Das Radegundisfest vom Samstagabend bis Montagmittag in Waldberg ist eigentlich ein eigenständiges, traditionsreiches Fest. Diesmal findet es zum 200. Mal statt und wird auch wegen des Stadtjubiläums mit noch mehr Programm gefeiert (wir berichteten gestern). Höhepunkt ist der Sonntag mit Hochamt um 9 Uhr, Prozession und Unterhaltungsprogramm samt Badeentenrennen am Nachmittag.



Am Sonntag geht es am Schlösschen weiter mit dem Sommerempfang der Stadt, bei dem vor geladenen Gästen der Kulturpreis 2019 verliehen wird.



Und um 19 Uhr findet im Schlösschenpark ein ökumenischer Gottesdienst statt, der vom Chor „Gospel & more“ musikalisch gestaltet wird.



Am Donnerstag, 11. Juli, um 16.30 Uhr findet unter dem Motto „Es lebe die Freundschaft – Vive l’amitié“ ein Empfang für geladene Gäste anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Aniche statt.



Der Donnerstagabend bringt um 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz ein weiteres Highlight der Jubiläumsfeierlichkeiten, wenn das Stück „Jedermann“ mit der Theaterschmiede Premiere hat. Eine weitere Aufführung ist am Tag darauf, am 12. Juli.



Am Samstag, 13. Juli, geht es dann heiß her auf dem Rathausplatz, denn ab 20.30 Uhr startet dort unter dem Motto „Mamma Mia!“ eine Open Air ABBA-Night.



Am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr bewegt sich die große Geburtstagsparade mit mehr als 2000 Mitwirkenden durch die Innenstadt zum Rathausplatz.



Dort folgt ab 16 Uhr ein weiteres Open Air Konzert, wenn DJs „Die besten Songs aus 50 Jahren“ erklingen lassen.



Vor 50 Jahren landete auch der erste Mensch auf dem Mond. Deshalb lädt das Aquamarin-Bad am Dienstag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr zum Mondscheinschwimmen bis 22 Uhr ein.



Strohhut und Fächer für den Umzug

Als Festabzeichen hat das Organisations-Team des Stadtjubiläums einen Fächer und einen modischen Strohhut mit blauem Band ausgewählt. Laut Kulturamt finden sie bereits reißenden Absatz: „Die Festzeichen verkaufen sich sehr, sehr gut. Wir haben schon die Lager leer geräumt, aber es sind noch genügend Fächer und Hüte vorhanden.“

Die Festabzeichen für den Umzug zu je 3 Euro sind zu haben bei Bücher Di Santo, im Aquamarin-Bad, beim Radegundisfest in Waldberg, im Kulturamt der Stadt und bei Schreibwaren Schiller in der Siedlung.

