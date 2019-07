22.07.2019

Junges Königsbrunner Theater geht auf Zeitreise

Mit einem Stück über Liebe und Eifersucht bringen die Schauspieler von Dramalution ihre Zuschauer zum Lachen und zum Nachdenken.

Von Helga Mohm

Mit der heiteren Komödie „Dame Kobold“ brachte das Königsbrunner Mittelstufentheater Dramalution Kids ein Meisterwerk aus dem 17. Jahrhundert des spanischen Dichter und Dramatiker Pedro Calderón de la Barca aus der goldenen Zeit der spanischen Literatur im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix auf die Bühne. Die zahlreichen Zuschauer tauchten in eine mit weiblicher List und spukendem Wirrwarr äußerst verzwickten Liebesgeschichte ein, die das Leben junger Adliger und ihrer Dienerschaft durcheinander bringt. Gitarrenlivemusik und pompöse stilechte Kostüme verzaubert das Publikum in die Zeit zurück, obwohl das Thema des Stücks weiß Gott nicht verstaubt ist: Zwänge der Gesellschaft und natürlich die Liebe.

Im Mittelpunkt der Mantel- und Degenkomödie steht die junge Witwe Dona Angela, die mit Charme und Witz sich ihre Liebe erkämpft und in diesem Kampf zu einer ungewohnten Selbstständigkeit findet. Für das muntere Treiben auf der Bühne schuf Theaterpädagogin Angi Klecker mit ihrem Bühnenbild eine elegante Lösung: Schauplatz sind zwei Zimmer mit einer Geheimtür, die beständig in Bewegung ist.

Die gewiefte Zofe kennt Wege in die Freiheit

Die junge und lebenslustige Dona Angela lebt unter der wachsamen Beobachtung ihrer beiden Brüder Don Luis und Don Juan fast wie eine Gefangene von der Außenwelt abgeschottet. Mit Hilfe ihrer gewieften Zofe Isabel schleicht sie immer wieder heimlich aus dem Haus und tauscht so ihr freudloses Dasein gegen die unerkannte Teilhabe am Madrider Stadtleben. Eines Nachts begegnet ihr auf einem ihrer nächtlichen Streifzüge dabei der reizende Don Manuel. Obwohl sie unerkannt bleibt kommt es zum Degenduell zwischen dem männlichen Geschlecht.

Es stellt sich heraus, dass er ein Freund ihres Bruders Don Luis ist und logiert alsbald als Gast im Nachbarzimmer Dona Angelas. Von der Geheimtüre im Wandschrank der die beiden Zimmer verbindet weiß nur Dona Angela und ihre Zofe Isabel. Die beiden betreten so immer wieder Manuels Zimmer und treiben mannigfaltigen Unfug. Das ist der Beginn verschiedener geheimnisvoller Vorgänge.

Sinnige und mit Zartgefühl geschriebene Briefchen die Dona Angela unter Manuels Kissen versteckt erwecken in ihm den Verdacht, eine Geliebte des Don Louis werde im Haus versteckt. Die unerklärlichen Vorfälle lassen an einen Kobold denken, an den Don Manuels abergläubischer und ängstlicher Diener Cosme von Anfang an glaubt und schier daran den Verstand verliert. Von den jungen Künstlern grandios schauspielerisch umgesetzt kommen die Zuschauer zum Schmunzeln, werden auch mal erschreckt, aber können immer wieder herzlich lachen. Die nach Liebe suchende Herrin und ihre einfallsreiche Dienerin Isabel entgehen immer wieder nur mit knapper Not der Entdeckung. Auch die mitwissende Claudia und Don Louis sind emotional tief verstrickt in die komödiantische Liebesgeschichte. Aber schlussendlich kommen alle Verstrickungen ans Tageslicht und die Liebenden finden zueinander.

Königsbrunner Premierenpublikum ist begeistert

„Ich bin absolut begeistert, wie die jungen Künstler dem bis zum Schluss spannendem Stück Leben eingehaucht haben“, sagt Lydia Decker. Die Meringerin bewundert die Arbeit die dahinter steckt und die die Jugendlichen auf die Beine stellen. Unter der Regie von Matrixmitarbeiterin Klecker ist es den Jugenddarstellern durch die Bank mit ihrem ausdrucksstarken, anmutigen schauspielerischen Talent, ihrer perfekt abgestimmten Mimik sowie der alten Sprache des Stücks gelungen, ihr Publikum auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert zu schicken und sie gleichzeitig nachdenklich zu stimmen als auch zum Lachen zu animieren. Und die Themen Eifersucht, verschmähte Liebe, vor allem aber die Suche nach Liebe werden nie an Aktualität verlieren.

Das Premierenpublikum zeigte sich fasziniert von der mit Leichtigkeit dargebotenen raffinierten Inszenierung und honorierte das Vergnügen mit lang anhaltendem Applaus.

Die letzte Aufführung findet am Donnerstag, 25. Juli um 19.30 Uhr im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix statt. Der Eintritt ist frei.

Themen Folgen