Kinder-Kunst unter freiem Himmel

Plus Buben und Mädchen dürfen mit dem Königsbrunner Künstlerverein Tiere malen. Dafür ist auch die Zeitung hilfreich.

Kunst unter freiem Himmel: Da das Wetter mitspielte, fand das Ferienprogramm-Angebot "Malen mit Aquarellfarben" vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) im Garten der AWO statt. 18 junge Nachwuchskünstler, jeweils mit vorgeschriebenem Abstand an Zweier-Tischen, durften mit ihren Wasserfarben eineinhalb Stunden nach Herzenslust malen.