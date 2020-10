vor 2 Min.

Königsbrunner Firma bringt mit Sonnenstrom Stahlringe zum Glühen

Plus Das Königsbrunner Unternehmen Fey Lamellenringe setzt für die energieintensive Produktion auf Strom vom eigenen Dach. Wie viel CO2 damit vermieden wird.

Von Hermann Schmid

Es ist ein virtueller Wald, der da auf den Hallendächern der Fey Lamellenringe GmbH wächst, deshalb kann man ihm auch leicht beim Wachsen zuschauen. Die dortigen Solarelemente haben durch den Sonnenstrom, den sie seit Mitte Februar erzeugen, bislang rund 69 Tonnen CO 2 vermieden. Diese Menge wäre bei der Erzeugung dieses Stroms durch konventionelle Kraftwerke angefallen. Ein Wald von 6531 Bäumen wäre nötig, um diese Menge CO 2 zu absorbieren.

Das ist nur eine der Zahlen, die der "System Status“ auf dem großen Display im Besprechungszimmer anzeigt, aber eine, an der sich die ökologische Auswirkung von Solarstrom plakativ ablesen lässt. Beim Abschied gegen Mittag zeigt sie an, dass der virtuelle Wald um sieben Bäume gewachsen ist. Die Solaranlage hat seit Sonnenaufgang mit ihrer umweltfreundlichen Stromproduktion bereits 145 Kilogramm CO 2 eingespart.

Effiziente und günstige Solartechnik überzeugte die Geschäftsführer

Diese anschauliche Darstellung fasziniert auch die beiden Geschäftsführer Elke Fey und Peter Holzheu. Letztlich sei es aber eine betriebswirtschaftliche Entscheidung gewesen, jetzt Solarstrom zu nutzen, erläutern sie. Mit dem Thema habe man sich schon länger beschäftigt, doch bis Ende letzten Jahres hielten sie die Technik für nicht ausgereift. So konnte man lange Zeit die nach Norden ausgerichteten Dächer der Hallen nicht sinnvoll nutzen. "In den letzten Jahren sind die Module aber effizienter und kostengünstiger geworden“, erläutert Jürgen Rohm, bei Fey für Umweltmanagement und Arbeitssicherheit zuständig.

Im Herbst 2019 begann nach neuen Berechnungen deshalb die konkrete Planung, innerhalb von 14 Tagen wurde dann auf vier Hallendächern auf rund 5000 Quadratmetern die Anlage mit Unterkonstruktion, 663 Modulen, Verkabelung und zwei Wechselrichtern montiert. Die Anlage kann maximal 205,35 Kilowatt (kWp) liefern, ihre Kapazität reicht aus, um die sehr energieintensive Produktion zu unterstützen. In wenigen Monaten werden weitere Gebäude genutzt und die Fläche der Solarmodule verdoppelt.

Fey Lamellenringe produziert für die Formel 1 und für Mars-Missionen

Im Werk an der Straße, die nach Firmengründer Josef Fey benannt ist, entstehen aus Bandstahl Lamellenringe in verschiedensten Dimensionen. Sie werden, so erläutert Peter Holzheu, in Hunderten von Branchen für Abdichtungen und Sicherungen eingesetzt, und zwar an Teilen, bei denen wegen hoher Drehzahlen oder Temperaturen handelsübliche Dichtungen nicht mehr verwendet werden können. So finden sich Fey Lamellenringe etwa in Lkw-Abgasanlagen und in Antriebssystemen von Formel 1-Rennwagen, in Autos mit Verbrennungs- und mit E-Motoren, auch in vielen Schienenfahrzeugen. Lamellenringe von Fey flogen vor Jahren sogar mit einem Marsroboter ins All.

Für jede Anwendung werden die Lamellenringe gezielt gestaltet und hergestellt. Ein wichtiger Produktionsschritt ist bei allen die zeitlich abgestimmte Behandlung in Glühöfen. Wegen des sehr hohen Energiebedarfs wurden diese Öfen bislang ausschließlich mit Nachtstrom betrieben. Das sei zwar immer noch nötig, erläutert Peter Holzheu, "aber wir können jetzt individueller produzieren, können eilige Aufträge auch tagsüber abwickeln.“ Sonnenstrom, den der Betrieb nicht selbst benötigt, werde ins Netz eingespeist.

Königsbrunner Firma will bei neuen Techniken vorne mit dabei sein

Als Zulieferer für eine Fülle von Zulieferbetrieben großer Unternehmen spürt man bei Fey immer sehr früh Entwicklungen in der Welt technischer Produkte. "Wir registrieren natürlich, dass gerade die Nachfrage im Automobilbereich sinkt und auch die Corona-Krise, aber es gibt andere Bereiche,in denen steigt sie an, etwa bei Schienenfahrzeugen“, sagt Elke Fey. Weltweit ziehe dort die Entwicklungsarbeit an, ergänzt Peter Holzheu, bei der Königsbrunner Firma gingen dazu in letzter Zeit Anfragen etwa aus den USA, Indien und China ein.

"Natürlich finden sich auch in den Straßenbahnen, die künftig nach Königsbrunn fahren, Lamellenringe von Fey“, bemerkt er. "Auch bei neuen Umwelt-Technologien sind wir frühzeitig mit an Bord.“ Deshalb schauen die Geschäftsführer gelassen in die Zukunft, bei Einstellungen verhält man sich allerdings abwartend. Durch Fluktuation hat sich die Zahl der Beschäftigten von früher 125 auf jetzt rund 100 eingependelt. Doch Neuentwicklungen in jüngster Zeit böten auch wieder die Chance auf Wachstum, ist zu hören.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen