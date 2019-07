vor 5 Min.

Königsbrunner Wohnbaugesellschaft verschenkt Statue

Seit 50 Jahren gibt es die GWG in Königsbrunn. Die Wohnbaugesellschaft besitzt 33000 Quadratmeter Wohnfläche - und eine Skulptur, die sie der Stadt schenkt.

Von Claudia Deeney

Normalerweise bekommen Geburtstagskinder Geschenke und richten ein Fest aus. Letzteres hat die Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung (GWG) anlässlich ihres runden, 50. Geburtstags gemacht. Nur beim Thema Geburtsgeschenke, da lief es ein bisschen anders.

Alter ist ja generell eine relative Angelegenheit. Bürgermeister Franz Feigl fasste in einem kurzen Witz zusammen, wo die 50 Jahre der GWG ganz gut einzuordnen seien: „Der Sohn fragt seinen Vater: Wann ist man denn eigentlich alt? Dieser antwortet: Wenn der Pfarrer und der Bürgermeister zum Gratulieren kommen“. So gesehen hat die GWG schon ein gewisses Alter vorzuweisen, denn neben dem Bürgermeister war der evangelische Pfarrer Ernst Sperber zusammen mit seiner Frau, Dekanin Doris Sperber-Hartmann anwesend.

GWG-Geschäftsführer Günther Riebel hingegen findet zusammen mit seiner Mannschaft: „50 Jahre sind doch noch kein Alter, daher auch die legere Gartenparty“.

Sein Rückblick über die Anfänge des Unternehmens bis hin zu heute zeigte allerdings auf, was dieses besondere Geburtstagskind in 50 Jahren schon alles geleistet hat.

Inzwischen gehören der GWG 460 Mietwohnungen

Und das ist sehr beeindruckend. Fing die GWG damals noch unter Bürgermeister Fritz Wohlfarth an, die ersten Wohnsiedlungen mit fünf Doppelwohnhäusern (insgesamt 60 Wohneinheiten) zu bauen, nennt das Unternehmen heute 460 Mietwohnungen sein Eigentum mit über 33 000 Quadratmetern Wohnfläche.

Zur Bilanz gehören eine Gemeinschaftsunterkunft für 60 Asylbewerber, eine Gästewohnung, 272 Garagen und Tiefgaragenstellplätze, ein eigenes Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, zwei große Photovoltaikanlagen, 182 Reiheneigenheime und Doppelhaushälften, unzählige Grundstücksan- und verkäufe, sowie die Ansiedlung von rund 200 Betrieben mit mehr als 1000 neuen Arbeitsplätzen.

Eine stolze Aufzählung, zu der auch die beiden Mitglieder des Bundestages, Ulrike Bahr (SPD) und Volker Ullrich (CSU) gratulierten.

Die GWG habe, so Riebel, in den vergangenen 50 Jahren immer den Artikel 106 der bayerischen Verfassung im Auge behalten, der besagt: „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung“. Und weiter: „Der Bau billiger Volkswohnungen ist Aufgabe der Städte und Gemeinde“. Dieser Aufgabe sei die städtische Gesellschaft immer mit Weitsicht und mit Blick in die Zukunft nachgekommen, bestätigten auch die politischen Redner.

Da passte natürlich das Geburtstagsgeschenk ganz ausgezeichnet. Und anders als üblich, bekam die GWG dieses nicht, sondern beschenkte ihrerseits die Bürger der Stadt beziehungsweise ihre Mutter, die Stadt Königsbrunn.

Die Wohngesellschaft schenkt der Stadt die Skulptur „Weitsicht“

Wolfgang Niederzoll, ebenfalls GWG-Geschäftsführer, enthüllte feierlich zusammen mit Riebel, dem Bürgermeister und dem Erschaffer des Geschenks die Skulptur mit dem Titel „Weitsicht“. Die von Josef Lang geschaffene Figur schmückt nun das Königsbrunner Ortsbild und steht direkt vor dem Gebäude der GWG am Marktplatz. Sie gehört zu einem künstlerischen Reigen und ist, wie Niederzoll erklärt: „Ein doppelter, virtuoser Lang Lang“.

Der auf den Schultern des Unteren sitzende Obere blicke zuversichtlich über die Dächer Königsbrunn hinweg in die Ferne und das sei nur eine Möglichkeit, die geerdete Figur zu interpretieren.

Warum dieses Geschenk, das beantwortete Niederzoll so: „Das Geschenk ist auch Ausdruck der Wertschätzung und guten Zusammenarbeit zwischen Tochter und Mutter. Möge dies nicht die letzte Plastik in unserer Stadt sein, denn es gilt der Spruch eines zeitgenössischen Künstlers: No art, No city - keine Kunst keine Stadt“.

Bevor es zu dieser fröhlichen Gartenparty ging, gab es einen Empfang im Rathaus. Denn wenn ein Unternehmen, das zudem als Tochtergesellschaft der Stadt Königsbrunn auf ein halbes Jahrhundert erfolgreiches Schaffen und Wirken zurückblicken kann, runden Geburtstag feiert, dann gehören auch ein paar offizielle Reden zum Festakt dazu.

Bürgermeister Franz Feigl eröffnete den Reigen, er begrüßte viele Ehrengäste namentlich und stellte so die Anwesenden untereinander vor. Der menschliche Aspekt kam bei ihm nicht zu kurz und er rückte das Geburtstagskind in den Mittelpunkt. Wozu auch gehörte, dass er alle Mitarbeiter der GWG aufrief und in die erste Zuhörerreihe bat, damit alle Gäste die Menschen kennenlernen konnten, die die heutige GWG ausmachen.

Auch ehemalige Aufsichtsräte waren gekommen, sowie Ludwig Fröhlich, früherer Bürgermeister und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender. Er erhielt besonders viel Applaus für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach einer schweren Operation.

