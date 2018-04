vor 24 Min.

Konsequenz statt Strafe

Kinder richtig erziehen

Welche Regeln und Grenzen Kinder im Grundschulalter brauchen, das erklären zwei Expertinnen am Dienstag, 24. April, ab von 19.30 Uhr in der St. Gregor-Jugendhilfe (Museumsstraße 14) in Schwabmünchen.

„Bin ich zu streng oder lasse ich mir zu viel auf der Nase herumtanzen?“ – Eltern von Kindern im Grundschulalter haben die Gelegenheit, sich unter fachkundiger Anleitung von Erzieherin Sandra Kunzmann und Diplom-Sozialpädagogin Cathrin Fürst damit zu beschäftigen, welche Regeln und Grenzen ihre Kinder brauchen und wie sie für deren Einhaltung sorgen können.

Dabei geht es um Fragen wie: Was ist eine Strafe und was eine notwendige Konsequenz? Wie können wir auch in strittigen Situationen als Erziehende sicher auftreten? Welche Konsequenzen sind sinnvoll?

ist kostenlos, telefonische Anmeldung bitte bis spätestens 17. April an fuerst.cathrin@st-gregor.de oder telefonisch 08232/96868.