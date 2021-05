Landkreis Augsburg

Achtung, Hundehalter: Rehkitze brauchen jetzt viel Ruhe

Plus Die Jäger im Landkreis Augsburg bitten Hundehalter, ihre Tiere jetzt an die Leine nehmen. Denn in Wiesen und Wäldern gibt es derzeit viel tierischen Nachwuchs.

Kleine Feldhasen, die nur ihre Ohren aus der jungen Saat spitzen lassen. Neu geborene Rehkitze, die sich ängstlich tief ins Gras ducken. Oder Federbällchen, die noch recht unsicher hinter der Fasanenhenne herwackeln - Feld, Wald und Wiese werden in diesen Wochen zu einer einzigen großen Kinderstube. Reh, Hase, Fasan, Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche haben jetzt Nachwuchs und der braucht vor allem eines: Schutz und Ruhe.

