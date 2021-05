Landkreis Augsburg

Ein Spieletriathlon gegen den Corona-Koller

Plus Neue Spielideen für den langen Lockdown: Wie wäre es mit einem Spiele-Triathlon? Die Disziplinen sind Ballonschlagen, Eierlaufen und Dosenwerfen.

Von Siegfried P. Rupprecht

In einer Serie stellt die Redaktion Spiele vor, die bereits Oma und Opa fasziniert haben. Spiele, die schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dennoch keine alten Kamellen sind. Spiele ohne großen Aufwand, bei denen man weder Smartphone und Tablet noch Playstation und Co. benötigt. Diesmal stellen wir einen Spiele-Triathlon vor.