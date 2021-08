Landkreis

vor 18 Min.

Tag des Rauchmelders: Die kleinen Geräte werden oft zu Lebensrettern

Plus Heute ist der Tag des Rauchmelders. Feuerwehrleute berichten, was sie mit den kleinen Geräten schon so alles erlebt hätten.

Von Elmar Knöchel

"Piieep - Pieeep!": Der Ton ist nicht angenehm. Und das soll er auch nicht sein. Ganz im Gegenteil. Er soll Menschen alarmieren und auf drohende Gefahr hinweisen. Stefan Missenhardt, Feuerwehrkommandant in Schwabmünchen, erklärt zum heutigen Tag des Rauchmelders, warum die Geräte so wichtig seien: "Wenn man einschläft, wird der Geruchssinn ausgeschaltet."

