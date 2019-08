vor 7 Min.

Landratsamt bietet 1000 Euro Belohnung

Polizei sucht Zeugen zu Verwüstungen am Königsbrunner Gymnasium

Die Polizei fahndet weiterhin nach den Tätern, die Anfang der Woche zahlreiche Räume im Königsbrunner Gymnasium verwüstet und einen Sachschaden von 35000 Euro angerichtet haben. Jetzt hat das Landratsamt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung ausgesetzt.

Die Polizei interessiert sich vor allem für Hinweise auf plötzlich aufgetretene Verletzungen. Einer der Täter hat nämlich eine lange Blutspur in den verwüsteten Räumen hinterlassen. Möglicherweise hat sich die Person in ihrer Zerstörungswut an der Hand verletzt. Die Menge des Blutverlustes spricht für eine größere Wunde, die Nachwirkungen sollten also sichtbar sein. Unklar ist weiterhin, wie die Täter in die Schule gekommen sind. Einbruchsspuren haben sich nicht gefunden.

Da bislang keine heiße Spur gefunden wurde, hat sich das Landratsamt nun entschlossen, eine Belohnung auszusetzen. 1000 Euro wurden für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Etwaige Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (adi)

Themen Folgen