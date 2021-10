Wohnanlage soll in Langenneufnach mehr Platz für Senioren schaffen

Plus In Langenneufnach soll eine Wohnanlage für eine Tagespflegeeinrichtung und für betreutes Wohnen entstehen. Jetzt liegen konkrete Pläne für das Projekt vor.

Vor einem Jahr wurden die ersten Entwürfe präsentiert, nun sind die Vorplanungen fast abgeschlossen: In Langenneufnach sollen eine Wohnanlage für betreutes Wohnen sowie für eine Tagespflegeeinrichtung entstehen. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellten Dieter Pencz und Wolfgang Spiegelhauer von der Layer-Gruppe sowie Otmar Sailer vom Architekturbüro Pars die konkreten Pläne vor.