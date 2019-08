vor 5 Min.

Laurentiusfest in Oberrothan

Am Sonntag wird an der Kapelle gefeiert

Ferienzeit bedeutet im Walkertshofener Ortsteil Oberrothan auch gleichzeitig Festzeit. Denn eine lange Tradition hat das Kapellenfest, das die Einwohner des kleinen Weilers zu Ehren des heiligen Laurentius, Schutzpatron der Kapelle, immer Anfang August feiern. Das Fest findet am Sonntag, 11. August, statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst rund um die Kapelle in Oberrothan. Musikalisch wird die Messe von den Alphornbläsern gestaltet, die zusammen mit dem kleinen Kirchlein wieder ein schönes Ambiente bilden werden. Im Anschluss sind alle Gäste auf den Hof der Familie Beckel eingeladen. Dort ist für Mittagessen sowie für Kaffee und Kuchen gesorgt, und bei der Tombola gibt es Preise zu gewinnen. Für die Unterhaltung sorgt während der Mittagszeit die Musikkapelle Walkertshofen. Zudem ist nachmittags der Auftritt der Burgberg Böllerschützen aus Walkertshofen geplant. Alle Erlöse des Festes fließen direkt in den Erhalt der Kapelle. Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der Halle der Familie Beckel statt. (karma)

