Leser erinnern sich: Was im Gasthaus Berger früher alles los war

Plus Mit dem Ende des Lockdowns ist auch im Gasthaus Berger in Straßberg Schluss. Leser erinnern sich an Vereinssitzungen und ausgelassene Tanzabende.

Von Maximilian Czysz

Straßberg verliert einen Ort der Geselligkeit, einen Treffpunkt der Generationen und einen Umschlagplatz für Neuigkeiten: Das Gasthaus Berger wird schließen.Gasthaus Berger wird schließen. Der neue Besitzer des Areals will die Wirtschaft abreißen und ein Gebäude mit neun Wohnungen bauen. Dafür gaben die Mitglieder des Bobinger Bauausschusses jüngst das gemeindliche Einvernehmen. Mit der Wirtschaft geht ein weiteres Traditionshaus in der Region. Aber die Erinnerungen bleiben.

Familie Zobel aus Straßberg erinnert sich an viele Familienfeiern wie runde Geburtstage oder Kommunion. Mit Freunden und der Familie habe es regelmäßig Treffen gegeben. Lob gibt es für die Küche der Betreiberfamilie Claudia und Herbert Heinrich. "Einige Jahre haben wir Biergarten Theater gespielt, das war eine lustige Zeit. Wir haben viele schöne Stunden dort verbracht, ob Fasching, Blasmusik, Stammtisch oder einfach nur so", schreibt Antje Zobel. Und: "Wir sind sehr traurig über die Schließung."

Der Gasthof Berger im Bobinger Stadtteil Straßberg wird nach Ende des Lockdowns nicht mehr öffnen.





Vereinssitzungen, Hochzeiten und Tanzabende im Gasthaus Berger in Straßberg

Auch die Mitglieder der Heimatgruppe Straßberg bedauern das Ende. Viele Stunden seien mit Sitzungen in der Wirtschaft verbracht worden. Da wurde heiß diskutiert, gestritten und geplant, bis die Köpfe rauchten. Auch gefeiert wurde im Vereinslokal - egal ob Weihnachtsfeiern, bei Wettbewerbs-Preisverleihungen oder an Fasching. Den Vereinsmitgliedern bleiben nicht nur die schönen Stunden im Lokal, sondern auch die gute Zusammenarbeit und die Spenden an die Heimatgruppe in Erinnerung.

Sabine und Robert Wuchterl aus Wehringen erinnern sich noch gut an ihre Hochzeit 1979 im Oberen Wirt. Bild: Wuchterl

Musiker Lothar Drössler hat noch die Auftritte mit der Tanzkapelle Kolibris aus Wehringen vor Augen. "Da spielten wir oft und gern und gut. Über dem Lech war es anders - die sprachen anders, also nicht so wie wir", sagt Drössler. Er hat ein Bild vom 26. März 1966 herausgesucht: Die Tanzkapelle spielte damals zur Hochzeit von Rudi Zobel und Helma Böckle. Drössler: "Beginn war um 14 Uhr, Ende immer bei Hochzeiten um 24 Uhr - dann musste das Brautpaar heim."

Ein anderes Brautpaar war Sabine und Robert Wuchterl aus Wehringen. Sie feierten ihre Hochzeit 1979 im Oberen Wirt. "Der Saal war nicht allzu groß, aber so gemütlich", sagt Sabine Wuchterl. Viele der rund 75 Gäste hätten sich noch Jahrzehnte später an die Feier erinnert.

