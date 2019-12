vor 30 Min.

Liederkranz präsentiert sich stark

Hörenswertes in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Großaitingen

Von Hieronymus Schneider

Mit einem Adventsmenuett eröffnete die Singolder Saitenmusik das stimmungsvolle Adventssingen, bevor der gemischte Chor des Liederkranzes in noch nie da gewesener Stärke den Altarraum betrat. 32 Frauen und Männer, etwa doppelt so viele wie im Vorjahr, sangen aus vollem Herzen das Lied „Sind in dieses Haus gekommen“. Eine italienische Melodie, die von Renate Altmann für den Chor eigens gesetzt wurde.

Pfarrer Hubert Ratzinger sprach in seiner Kirche über die Vorfreude und sprach später zwischen den musikalischen Darbietungen besinnliche Texte über „Zeichen setzen“ und über das, was im Advent wirklich angesagt ist.

Der Chor, der nicht mehr ausschließlich aus Großaitingern, sondern auch aus Sängern aus der Umgebung besteht, teilte sich bei verschiedenen Liedern auf. Zuerst sangen nur die Männer „Aus einer schönen Rose“ und dann die Frauen „Wenn wir gar nichts von dir hören“. Renate Altmann begleitete den Chorgesang ebenso wie die Sopransolistin Andrea Strasser, die mit glockenreiner Stimme die Lieder „Christkind“ und das „Wiegenlied der Hirten an der Krippe“ sang, auf dem Klavier. Die Chorleiterin Lizé von Perbandt führte den gemischten Chor von den alpenländischen Weisen „Es wird ja glei dumpa“ und „Geh, Hansel pack dei Binggerl z’amm“ (nur Männerstimmen) zu den spirituellen Gesängen „Marienadvent“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Joy to the world“ (nur Frauenstimmen). Hoch oben auf der Empore ließen Agnes Lieb und Renate Altmann die Orgel als Soloinstrument bei der „Pastorelle“ und zusammen mit der von Pfarrer Ratzinger meisterhaft gespielten Klarinette beim „Adagio in A-Dur“ im Duett erklingen. Die Singolder Saitenmusik mit Annalena Rzehak an der Querflöte, Luise Wild am Hackbrett, Rosa Harrand und Antonie Rzehak mit der Zither, sowie den Gitarristen Helm Haas und Marianne Stellinger, streute ruhig-besinnliche Klänge mit der Volksweise „Schneeflöckle“ und dem Weyarner Weihnachtsmenuett ein.

Zum Finale wurde der große gemischte Chor beim triumphalen Gesang „Angels’Carol“ von Renate Altmann mit dem Klavier und ihrer Tochter Carolin mit der Harfe begleitet. Nach den Dankesworten des neuen Liederkranzvorsitzenden Gerhard Michl stimmten alle mit der Orgel in das Schlusslied „Zu Bethlehem geboren“ ein. Die Spenden am Ausgang der Kirche werden für die Kirchenorgel verwendet.

Themen folgen