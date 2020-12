vor 19 Min.

Mann stiehlt in Großaitingen Brieftasche aus einem Auto

Ein 31-Jähriger hat in Großaitingen einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen.

Ein Mann stiehlt in Großaitingen einen Geldbeutel aus einem unversperrten Auto. Der Mann ist währenddessen stark alkoholisiert.

Am Montag gegen 19.40 Uhr hat ein 31-Jähriger einen Geldbeutel aus einem Auto an der Großaitinger Wertachstraße gestohlen. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Ein Zeuge beobachtete das und stellte den Dieb. Anschließend gab er die Geldbörse zurück. Weil der Mann stark alkoholisiert war, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. (AZ)

Themen folgen