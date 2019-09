vor 19 Min.

Mehr als nur Pflaster kleben

Was Jugendsanitäter lernen, konnte man zum Beispiel bei der Schauübung beim Frühlingsfest in Schwabmünchen sehen.

Rotes Kreuz sucht Nachwuchsretter. Am Dienstag Infoabend in der Schwabmünchner Grundschule.

In den vergangenen Jahren konnte das Jugendrotkreuz in Schwabmünchen auf eine erfolgreiche Ausbildung seiner Sanitäter und Sanitäterinnen im Jugendbereich zurückblicken. Mittlerweile sind drei ausgebildete Jugendsanitäter ein fester Bestandteil in der Bereitschaft in Schwabmünchen.

Um weitere Nachwuchsretter und -helfer ausbilden zu können, sucht das Jugendrotkreuz junge Menschen zwischen zehn und 17 Jahren, die ihr Rot-Kreuz-Wissen in den theoretischen und praktischen Gruppenstunden erweitern möchten.

„Zusammen in einem Team von Gleichaltrigen werden die Jugendliche lernen, schnell und effizient Erste Hilfe bei Notfällen zu leisten und erweiterte Maßnahmen zu ergreifen. Nach der Ausbildung werden sie in der Lage sein, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es um die Gesundheit von Mitmenschen und im schlimmsten Fall um Leben geht. Sie bekämen einen Einblick in den Rettungsdienst und den medizinischen Katastrophenschutz, so Fabian Wamser, Ausbilder im Jugendrotkreuz, über die Ziele der Ausbildung.

Am Dienstag, 24. September, um 18.30 Uhr findet für alle interessierten Jugendliche und Eltern eine Infoveranstaltung im Rotkreuzheim in der Grundschule (Museumstrasse 16) statt. Martin Kooss und Fabian Wamser, die örtlichen Leiter und Ausbilder, werden mit ihrem Team und dem Motto „Lust auf Lebenretten?“ über die Ausbildung informieren. (kruna)

