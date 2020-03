vor 21 Min.

Michael Ammer: Stadtentwicklung ist ihm eine Herzenssache

Tritt für die FBU in Bobingen an: Michael Ammer.

Plus Michael Ammer will in Bobingen für die Freie Bürger-Union (FBU) Bürgermeister werden. Wir haben ihm sieben Fragen gestellt.

Michael Ammer geht für die Freie Bürger-Union ins Rennen um den Bürgermeisterposten. Was er vor hat, verrät er im Interview.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das? Nach 24 Jahren würde ich mir für Bobingen einen neuen Bürgermeister wünschen, dem die Bürger und die Entwicklung der Stadt und seiner Ortsteile eine Herzensangelegenheit sind. Potenziale dafür sehe ich in Bobingen viele. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Es ist sehr wichtig, auch im Alter mobil zu bleiben und soziale Kontakte pflegen zu können. An altersgerechtem Wohnangebot, Barrierefreiheit, sicheren Fußgängerüberwegen und dem ÖPNV ist daher kontinuierlich zu arbeiten. Wichtigste Ratgeber sind hier Seniorenbeirat und Behindertenbeauftragte. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Privat bevorzuge ich das persönliche Gespräch. Als FBU-Vorsitzender nutze ich soziale Medien, um über unsere Arbeit zu berichten. Man kann viele, besonders auch Jüngere, schnell und unkompliziert erreichen. Gefahren wie unreflektiertes Übernehmen von Inhalten darf man dabei nicht außer Acht lassen. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Im Sommer auf dem Fünf-Meter-Sprungturm im Freibad, im Winter gehe ich sehr gerne am Stausee spazieren. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Meinen Sinn für Gerechtigkeit würde ich als positive Eigenschaft sehen. Außerdem denke ich, dass ich ein ganz guter und interessierter Zuhörer bin, mit dem man offen kommunizieren kann. Als Team zu arbeiten ist mir zudem sehr wichtig. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Es fällt mir äußerst schwer, von einem leckeren Kuchen nur ein Stück zu verspeisen. Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken? Gemeinsam mit dem Stadtrat werde ich die Entwicklung eines kurz-, mittel- und langfristigen Fahrplanes für Bobingen und seine Stadtteile angehen. Ich werde einen Kassensturz vornehmen, auf Grundlage von den aktuellen Kosten der geplanten Investitionen in der Stadt. Des Weiteren werde ich eine transparente Kommunikation aller Ergebnisse und Vorgänge zwischen Verwaltung, Stadtrat und Bürgern vornehmen. Michael Ammer im Steckbrief: Alter: 42 Jahre Aufgewachsen in: Königsbrunn Wohnort: Bobingen Familienstand: verheiratet Kinder: Meine Frau hat bereits zwei Mädchen im Teenageralter, im Mai erwarten wir ein gemeinsames Kind. Ausbildung und Beruf: Nach dem Abitur 1997 begann ich bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt eine Ausbildung zum Polizeibeamten im mittleren Dienst. 2014 schloss ich das Studium zum Diplomverwaltungswirt an der Beamtenfachhochschule für den gehobenen Dienst ab. Seitdem bei der Polizeiinspektion Bobingen als Dienstgruppenleiter. Hobbys: Städtereisen, Kochen, Sport (Volleyball, Windsurfen) Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter: Seit 2014 bin ich Vorsitzender der FBU Bobingen und Mitglied bei Kolping. Entspannung: finde ich beim Lesen von guten Romanen und bei schönem Wetter im Garten. Die anderen Bürgermeister-Kandidaten: Lukas Geirhos: Nachhaltigkeit liegt ihm besonders am Herzen Bernd Müller: Kitas, Bad und Wohnungen haben Priorität

