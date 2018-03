Mietwohnungen: Es braucht eine Lobby

Das Problem Wohnungsmangel ist erkannt. Doch damit sich etwas ändert, brauchen Mieter eine deutlich stärkere Lobby.

Als junges Pärchen ohne Haustiere und Kinder und mit gutem Einkommen hat man kein Problem. Noch nicht vielleicht. Doch für alle anderen wird die Suche nach einer Mietwohnung zur Belastung. Denn es gibt einfach zu wenige. Was ist mit den Menschen, die nicht im Geld schwimmen? Eltern mit Kindern, Senioren mit einer niedrigen Rente, Alleinerziehende, Arme und Kranke. Sie dürfen nicht auf der Strecke bleiben.

Denn sie sind nicht in der Lage, mit Eigenkapital in eine eigene Immobilie zu investieren. Sie können auch nicht an einen anderen Standort ausweichen, an dem die Wohnungsnot geringer ist. Sie sind oft auf Familienangehörige angewiesen, die sie im Alltag unterstützen. Eigentlich müssten sie sich alle zusammentun und gemeinsam protestieren. Doch auch dafür fehlen den meisten die Mittel.

Sie brauchen eine Lobby, die sich für sie starkmacht. Die die Sorgen der Menschen bündelt und an die Politiker heranträgt. Denn nur sie könnten sozialen Wohnungsbau fördern und damit wirklich etwas ändern. Das Problem ist zwar schon längst erkannt. Und an der ein oder anderen Stelle passiert schon etwas. Trotzdem brauchen die, die wirklich auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, noch viel mehr Hilfe.

