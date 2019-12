vor 4 Min.

Mit einem Klick viele Bilder auf einen Blick

Ob der Advent in Graben, die neue Welt der Modellbahnfreunde Lechfeld, das Theater um ein chaotisches Weihnachtsfest in Kleinaitingen oder ganz aktuell das Weihnachtsmärchen des Reit- und Fahrvereins: Bilder zu besonderen Ereignissen gibt es auch online bei der Schwabmünchner Allgemeinen – kostenlos und rund um die Uhr. In einer eigenen Galerie sind hundert Aufnahmen zu sehen. Eine Bildergalerie findet sich unter der Adresse www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder. (SZ)

