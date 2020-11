Musik gegen den Herbstblues

Plus Das Einheitsgrau macht vielen zu schaffen: Jetzt ist akute Herbstblues-Gefahr. Doch es gibt Abhilfe.

Wie haben wir gelitten in den vergangenen Tagen: Morgens grau, mittags grau und abends dunkel. Der Blick aus dem Fenster war alles andere als erhellend. Die Nebelsuppe hatte die Herbstfarben übermalt. Das Einheitsgrau färbte ab und schlug aufs Gemüt. Gegen den Herbstblues musste ein passendes Gegenmittel her.

Ein Radiosender empfahl jüngst eine Lichttherapie und rief dazu auf, sich glücklich zu kuscheln. Ein netter Vorschlag. Aber bitte nur mit Personen aus einem Hausstand. Sich mit anderen zu verabreden, ist im Augenblick auch schwierig. Schließlich sollen Kontakte ja reduziert werden.

Raus an die frische Luft

Wie wär's mit Sauerstoff? Raus in die feuchte Kälte und mit Mantel und Mütze einen Spaziergang um den Häuserblock machen? Das erfordert schon viel Überwindung. Also lieber Fenster auf und fünf Minuten frieren? Ungemütlich. Aber sicherlich wirksam.

Musik soll übrigens auch gegen das Stimmungstief helfen. Wer will, kann mitsingen. Die passenden Hits sind auch schnell zur Hand. Wie wär's mit "Like Ice in the Sunshine", "Let the Sunshine In” oder "Here Comes the Sun" von den Beatles? Wenn die Songs nicht sofort Laune machen, dann den CD-Player lauter stellen - notfalls so lange, bis die Sonne wieder lacht.

Themen folgen